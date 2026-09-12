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UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

VIDEO Ovo je jezivo: Odjeknuo je zvuk loma kosti u Areni...

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Ovo je jezivo: Odjeknuo je zvuk loma kosti u Areni...
Foto: FNC
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FNC 33 u Zagrebu obilježio jeziv lom potkoljenice! Abramović je slavio nakon šokantnog prekida, a Đurić je otvorio večer pobjedom

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U Zagrebu se održava FNC 33 spektakl. Prva borba večeri bila je ona između domaćeg borca iz ATT-a Frana Luke Đurića i Bartosza Wojcikiewicza, a pobjeda je pripala Đuriću. Meč je bio do 66 kg.

Druga borba večeri bila je između domaćeg borca Tiriela Luke Abramovića, i Bugarina Valerija Atanasova u poluteškoj kategoriji.

Njihovu borbu obilježio je strašan incident kad je Bugarinu pukla potkoljenica tijekom akcije, nakon čega više nije mogao nastaviti meč. Sudac je odmah prekinuo borbu, a pobjeda je pripala Abramoviću. 

- Kad se oporavi, ako bude želio, dat ću mu revanš - poručio je Abramović.

U snimci se jasno čuje lom potkoljenice, a upozoravamo snimka je uznemirujuća. 

Hrvatskom borcu ovo je bila peta pobjeda u nizu u FNC-u.

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