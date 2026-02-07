Obavijesti

ČAROLIJA NA SAN SIRU

VIDEO Ovo je nastup Andree Bocellija od kojeg zastaje dah

Piše Josip Tolić,
Otvaranje Zimskih olimpijskih igara u Milanu dirnulo svijet! Bocelli izveo "Nessun dorma" i ostavio publiku u suzama. Dvostruko paljenje plamena po prvi put

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo i službeno su započele spektakularnom ceremonijom otvaranja na kultnom stadionu San Siro u petak. Večer je bila ispunjena glazbom, plesom i porukama mira, a nastupile su svjetske zvijezde poput Mariah Carey i Laure Pausini. Ipak, jedan je trenutak zasjenio sve ostale i dirnuo gledatelje diljem svijeta, ostavivši mnoge u suzama.

"Nessun dorma" u najvažnijem trenutku

Vrhunac večeri dogodio se u trenutku dok je olimpijska baklja ulazila na stadion. Na pozornicu je izašao legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli i izveo moćnu ariju "Nessun dorma" iz opere "Turandot" Giacoma Puccinija. Dok je Bocellijev glas odzvanjao stadionom obasjanim zlatnim svjetlima, sportaši i navijači ostali su bez daha, a mnogi nisu mogli sakriti suze. Bio je to prizor za pamćenje, savršen spoj glazbene umjetnosti i sportskog duha koji je na najbolji mogući način utjelovio temu ceremonije - "Harmonija".

Poveznica s Torinom i legendarnim Pavarottijem

Ovaj nastup imao je i duboko simboličko značenje. Naime, Bocelli se vratio na olimpijsku pozornicu točno 20 godina nakon što je pjevao na zatvaranju Zimskih olimpijskih igara u Torinu 2006. Tada je, na otvaranju istih Igara, upravo ariju "Nessun dorma" izveo njegov mentor i prijatelj, neponovljivi Luciano Pavarotti, što je bio njegov posljednji javni nastup. Bocellijeva izvedba tako je postala dirljiva posveta velikanu i svojevrsno zatvaranje kruga talijanske glazbene i sportske povijesti.

Nakon što je Bocelli svojom izvedbom pripremio teren za veliko finale, čast da upale olimpijski plamen na San Siru pripala je talijanskim skijaškim legendama, Albertu Tombi i Deborah Compagnoni. Prvi put u povijesti istovremeno su upaljena dva kotla, jedan u Milanu i drugi u Cortini, čime su Igre i službeno otvorene.

