VIDEO Ovo je trenutak kad su 'vatreni' poletjeli za Ameriku

CRVENA ZVIJER
VIDEO Čudo u Vrbovcu: U štali našli napušteni Lamborghini. 'Stižu ponude, ali ne damo ga!'
VRBOVEC - Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu, prešla je svega 25 kilometara, ali vlasnici kažu: 'Nije na prodaju! Auto je stigao 1992. iz Njemačke, a kad su ga pregledali, otkrili su da je zapravo riječ o licenciranoj replici Lamborghinija Countacha, koju je proizvela britanska kompanija Prova Design.
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Željko Octenjak stručnjak je za pronalazak i popravak starih rijetkih i napuštenih automobila
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Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
STANOVNICI U ŠOKU
VIDEO Zbog medvjeda zatvorili skoro 100 škola u Japanu! Ulovili ga nakon 2 dana potrage
JAPAN: Grad Utsonmiya u Japanu na dva dana zatvorio je sve škole u gradu, njih gotovo stotinu, nakon što je u gradu viđen crni medvjed! "Jako sam iznenađena, ovo se nikad nije dogodilo u našem gradu", kazala je jedna stanovnica. Organizirana je velika potraga za medvjedom koji je preplašio stanovnike ovog grada od pola milijuna ljudi, medu su lovci ulovili u utorak. Medvjed je uhvaćen živ, uspavali su ga strelicama za umirivanje u dvorištu jedne kuće u stambenom dijelu grada, a zatim su ga utovarili na kamion i odvezli.
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Japanski grad obustavio rad 94 škole nakon prvog viđenja medvjeda
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Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Crni vikend na hrvatskim cestama. Poginulo devet ljudi...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Devet osoba smrtno je stradalo, a 98 je ozlijeđeno u 95 nesreća tijekom crnog vikenda na prometnicama, objavilo je ravnateljstvo policije. Osnovnoškolac u Velikoj Gorici ugušio se u školi za vrijeme obroka. Djelatnici Hitne svjedočili na suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak, jedan rekao da je bio uznemiren, drugi da nije. Najmanje 32 ljudi poginulo u potresu magnitude 7,8 na jugu Filipina.
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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata
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Video: 24sata/Video
24SATA U SAD-U
USA REPORT 24SATA Bili smo u hotelu 'vatrenih' u Alexandriji, a iznenadila je oprema policije!
ALEXANDRIA - Reporter 24sata Hrvoje Tironi posjetio je Hotel Aka u Alexandriji, gradu koji je udaljen 40-ak kilometara od glavnog grada SAD-a. Pogledajte što su nam rekli djelatnici hotela u kojem će boraviti ''vatreni'' i prve dojmove s istoka Amerike.
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'USA Report' Hrvoja Tironija
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Video: Hrvoje Tironi/24sata
U VIRGINIJI
VIDEO EKSKLUZIVNO 24sata u hotelu 'vatrenih'. Pogledajte kako izgleda njihov dom za SP
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a 'vatreni' će tijekom prvenstva boraviti u Virginiji. Hrvatska je smještena u hotelu AKA Alexandria, jednom od najluksuznijih hotela u toj saveznoj državi
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24sata u hotelu 'vatrenih'
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Video: Hrvoje Tironi/24sata