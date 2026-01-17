Obavijesti

NAJBOLJA MOMČAD EUROPE?

VIDEO Ovo što radi Bayern nije normalno! Utrpao pet komada Leipzigu i nastavio loviti rekord

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Ako ovako nastave, na kraju prvenstva imat će 94 boda, što bi bio rekord. Momčad Vincenta Kompanyja zabija gotovo četiri gola po utakmici, a ako nastavi, imat će nevjerojatna 134 gola na kontu na kraju prvenstva!

Nogometaši Bayerna nastavili su dominirati njemačkim prvenstvom, oni su u dvbooju 18. kola kao gosti svladali RB Leipzig sa 5-1 te tako ponovno pobjegli drugoj Borussiji iz Dortmunda na 11 bodova.

Nakon prvih 45 minuta domaći su vodili sa 1-0 golom Romula (21.), ali Gnabry (50.) i Kane (67.) su pogađali za preokret da bi u samoj završnici dvoboja Tah (82.), Pavlović (85.) i Olise (88.) zabijali za konačnih 5-1.

RB Leipzig - Bayern Munich
Foto: David Hammersen/DPA

Bavarci su na dobrom putu da obore sve moguće rekorde u Bundesligi. Ako ovako nastave, na kraju prvenstva imat će 94 boda, što bi bio rekord. Momčad Vincenta Kompanyja zabija gotovo četiri gola po utakmici, a ako nastavi, imat će nevjerojatna 134 gola na kontu na kraju prvenstva! Bayern je bez poraza, u 18 utakmica ima 16 pobjeda i dva remija. 

Josip Stanišić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u dresu Bayerna koji ima 50 bodova, 11 više od druge Borussije iz Dortmunda koja je ranije u subotu svladala Sankt Pauli sa 3-2. RB Leipzig je četvrti sa 32 boda, koliko ima i peti Stuttgart, dok treći Hoffenheim ima bod više.

