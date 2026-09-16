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FLICKA ČEKA DILEMA

VIDEO Ozlijedio se prvi golman Barcelone, Livaković nije ušao! Onda je Szczesny grozno kiksao

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Ozlijedio se prvi golman Barcelone, Livaković nije ušao! Onda je Szczesny grozno kiksao
Foto: SportKlub/screenshot
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Ostaje za vidjeti ozbiljnost Garcijine ozljede, jer bi poduži izostanak Španjolca mogao natjerati Flicka da potegne za Livakovićem, koji je u ovom trenutku svakako spremniji golman od Szczesnyja

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Šesto kolo La Lige nije donijelo promjena na vrhu španjolskog prvenstva. Barcelona je opet zabila više od pet golova, a ove joj je srijede mušterija bila momčad Racinga, koja je izgubila 7-2. Junak za Barcelonu još je jednom bio nevjerojatni Raphinha, koji je zabio hat-trick. 

Cancelo je otvorio mrežu gostiju u osmoj minuti, a Portugalac je zabio i drugi gol u 35. minuti, ali on je ipak pripisan kao autogol Villalibrea koji je skrenuo loptu u mrežu. Gueye je golom u 30. minuti poslao upozorenje Kataloncima, koji su ubacili u višu brzinu i povećali vodstvo na 4-1 do predaha.

LaLiga - FC Barcelona v Racing Santander
Foto: Albert Gea

Hansi Flick je zamijenio golmana na početku drugog poluvremena. Iz igre je izašao prvi golman Joan Garcia, koji se poskliznuo krajem prvog dijela. Zasad nije poznato što muči španjolskog golmana, ali Flick i njegov stožer nisu uzimali rizik. Izvadili su Garciju iz igre, a zamijenio ga je iskusni poljski golman Wojciech Szczesny (36).

Ipak, Poljak, koji se vratio iz mirovine kako bi se pridružio Barceloni, nije se proslavio na mreži. U 65. minuti napravio je neprihvatljivu pogrešku, primio je rutinsko dodavanje ispred mreže, ali se zapetljao, a protivnički igrač mu je uzeo loptu i smanjio zaostatak na 4-2. Situaciju pogledajte klikom OVDJE.

Nedavno se Barceloni, podsjetimo, pridružio hrvatski reprezentativac Dominik Livaković, koji je u srijedu bio na klupi. Ipak, Flick je dao povjerenje poznatoj opciji. Ostaje za vidjeti ozbiljnost Garcijine ozljede, jer bi poduži izostanak Španjolca mogao natjerati Flicka da potegne za Livakovićem, koji je u ovom trenutku svakako spremniji golman od Szczesnyja.

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