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VIDEO Luka, pa tko te to šiša?

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Luka, pa tko te to šiša?
Foto: instagram
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Australski frizer je na svojim društvenim mrežama objavio da je napravio frizure gotovo svim igračima Milana, pa tako i Luki Modriću

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Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije već godinama ima istu frizuru, a sad se dao u ruke, odnosno škare australskog frizera Zaroona Mohammada.  On je na svojim društvenim mrežama objavio je da napravio frizure gotovo svim igračima Milana, koji su trenutno na turneji po njegovoj domovini. Mohammad je ošišao i Luku Modrića i nazvao ga jednim od najboljih igrača svih vremena. 

Inače, nakon što je aktivirao opciju za još jednu godinu, Luka Modrić odigrao je prve minute u svojoj drugoj sezoni u crveno-crnom dresu. Milan je u Australiji na pripremama, a hrvatski kapetan ušao je s klupe u dvoboju protiv gradskog rivala Intera (1-1). Tribine su proključale, a Modrić je na terenu pokazao zašto je i dalje nevjerojatno bitan za Milan.

Prvo poluvrijeme u Perthu završilo je bez golova, a onda je poveo Inter. Nicolo Barela je ubacio nakon dobre akcije, a Federico Dimarco pospremio za 1-0 Intera u 52. minuti. Ruben Amorim krenuo je u rotaciju momčadi te je u 63. minuti poslao nove snage na teren, a među njima je bio i Luka Modrić.

Gromoglasni aplauz i skandiranje zaorilo se u Australiji kada je ulazio Modrić, a vijorilo se i nekoliko hrvatskih zastava. Traka je bila namještena na glavi, a onda je krenuo ples po terenu.

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