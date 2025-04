VIDEO Pa ovaj Real ima sto života! Pogledajte osam golova s najluđe utakmice ove sezone

Real Madrid visio je kao luster, bio je na rubu ispadanja, ali opet, po tko zna koji put, njegov pobjednički mentalitet došao je do izražaja. I nećemo reći da su imali sreće jer ovo je, kada je Real u pitanju, postalo već sasvim uobičajeno.

Madriđani su u, pa možda i najluđoj utakmici sezone, izbacili Real Sociedad iz finala Kupa nakon drame produžetaka. U prvoj utakmici bilo je 1-0 za 'kraljevski klub', klub iz San Sebastijana slavio je na Santiago Bernabeuu 4-3 nakon regularnog dijela i odveo utakmicu u produžetke, a tamo je Rudiger u 115. minuti zabio za 4-4 (ukupnih 5-4) i odveo svoju momčad u finale gdje će igrati protiv pobjednika polufinalnog uzvrata između Barcelone i Atletico Madrida (prvi susret 4-4).

Sve golove možete pogledati OVDJE

Idemo redom. Barrenetxea je doveo goste u vodstvo u 16. minuti, a Endrick je izjednačio na 1-1 u 30. minuti. I to je bilo to sve do 72. minute, domaćini su mirno držali ukupnu prednost i plovili prema finalu. A onda je uslijedilo najluđih 20 minuta ove sezone.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Alaba je u 72. minuti zabio autogol i vratio Sociedad u život, a u 80. minuti Oyarzabal je utišao krcati Bernabeu zabivši za 3-1 vodatvo gostiju. Samo dvije minute kasnije Bellingham je ugasio požar, a u 86. minuti Tchouameni je izjednačio na 3-3 i opet doveo Real na koračić do finala. No, ne ide bez drame, pogotovo u ovakvim utakmicama visokog uloga. Kada se činilo da će 'kraljevski klub' opet preživjeti nemoguće, Oyarzabal je novim golom u trećoj minuti sudačke nadoknade zabio za 4-3 i izborio produžetke!

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Nije bilo previše prilika, sve je upućivalo na to da će finalista odlučivati lutrija jedanaesteraca, a onda se dogodio - Real Madrid. U svom punom sjaju. Guler je ubacio iz kornera, a Rudiger zatresao mrežu za 4-4 i izazvao delirij i erupciju na tribinama. Gosti više nisu imali snage, Madriđani su se u svom stilu provukli do finala. Luka Modrić igrao je od 79. minute, dok je Luka Sučić odigrao svih 120 minuta.