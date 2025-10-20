VIDEO Pajaziti tražio dres već u 5. minuti. Kolarić nije svirao ni prekršaj! Javio se i igrač Istre

Hajduk je na Aldo Drosini pobijedio Istru 3-0. Heroj "bilih" bio je Michele Šego, koji je zabio dva gola, a jedan je pridodao Španjolac Iker Almena. No, utakmica je mogla krenuti u potpuno drukčijem smjeru zbog jedne sporne situacije. U petoj minuti Adrion Pajaziti izgubio je loptu u opasnoj zoni, Stjepan Lončar dobio je dodavanje u prostor, a Albanac ga je vrlo očito povukao za dres.

Ulazeći u šesnaesterac, Lončar je pao, ali sudac Patrik Kolarić rezolutno je odmahnuo rukom i pokazao da se igra nastavi.

POGLEDAJTE SITUACIJU:

Lončar je i nakon pada protestirao, a kada je lopta izašla iz igre, prišao je Kolariću i pokušao razgovarati, no sudac nije promijenio odluku. Strasti se nisu smirile ni nakon utakmice. Lončar je na Instagram profilu objavio emotikone smijeha i pljeskanja, jasno dajući do znanja da se ne slaže sa sudačkom odlukom.

Foto: Instagram

U ponedjeljak poslijepodne očekuje se obrazloženje HNS-a o spornim situacijama iz 10. kola. Pad Lončara trebao bi biti jedna od analiziranih situacija, a tada bi se moglo doznati je li uopće bilo provjere mogućeg kaznenog udarca. Dojam je kako je bilo riječ o "tihoj provjeri" oko potencijalnog penala, no u prijenosu nje bilo moguće vidjeti potvrdu da se u VAR sobi situacija provjerava.