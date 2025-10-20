Obavijesti

Sport

Komentari 55
SPORNA ODLUKA

VIDEO Pajaziti tražio dres već u 5. minuti. Kolarić nije svirao ni prekršaj! Javio se i igrač Istre

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pajaziti tražio dres već u 5. minuti. Kolarić nije svirao ni prekršaj! Javio se i igrač Istre
Foto: MAXSport

Sudac utakmice na Aldo Drosini bio je Patrik Kolarić koji se nalazio tik iza sporne situacije, a nakon Lončareva pada rezolutno je odmahnuo rukom i pokazao da se igra nastavi

Hajduk je na Aldo Drosini pobijedio Istru 3-0. Heroj "bilih" bio je Michele Šego, koji je zabio dva gola, a jedan je pridodao Španjolac Iker Almena. No, utakmica je mogla krenuti u potpuno drukčijem smjeru zbog jedne sporne situacije. U petoj minuti Adrion Pajaziti izgubio je loptu u opasnoj zoni, Stjepan Lončar dobio je dodavanje u prostor, a Albanac ga je vrlo očito povukao za dres.

Ulazeći u šesnaesterac, Lončar je pao, ali sudac Patrik Kolarić rezolutno je odmahnuo rukom i pokazao da se igra nastavi. 

POGLEDAJTE SITUACIJU:

Lončar je i nakon pada protestirao, a kada je lopta izašla iz igre, prišao je Kolariću i pokušao razgovarati, no sudac nije promijenio odluku. Strasti se nisu smirile ni nakon utakmice. Lončar je na Instagram profilu objavio emotikone smijeha i pljeskanja, jasno dajući do znanja da se ne slaže sa sudačkom odlukom.

Foto: Instagram

U ponedjeljak poslijepodne očekuje se obrazloženje HNS-a o spornim situacijama iz 10. kola. Pad Lončara trebao bi biti jedna od analiziranih situacija, a tada bi se moglo doznati je li uopće bilo provjere mogućeg kaznenog udarca. Dojam je kako je bilo riječ o "tihoj provjeri" oko potencijalnog penala, no u prijenosu nje bilo moguće vidjeti potvrdu da se u VAR sobi situacija provjerava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 55
FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta
OVDJE PUNI BATERIJE

FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta

KOŽINO - Luka Modrić nakon potpisa ugovora s Milanom doputovao je u rodni Zadar na trotjedni odmor. Nedaleko od grada u apartmanskom naselju Kožino posjeduje nekoliko luksuznih vila s bazenima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025