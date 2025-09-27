VIDEO Palace šokirao Liverpool i nanio mu prvi poraz, City s pet komada deklasirao Burnley

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool ispustio je prve bodove ove sezone u Premier ligi izgubivši na gostovanju kod Crystal Palacea koji je slavio 2-1.

Momčad Crystal Palacea opet je pokazala kako ima "recept" za Liverpool jer mu je nakon finala prošlosezonskog FA Kupa te ovosezonskog Superkupa "uzela mjeru" i u prvenstvu. Domaći su poveli preko Sarra (9) u ranoj fazi utakmice i taj je rezultat vrijedio sve do pred sam kraj kada je Chiesa (87) poravnao na 1-1 da bi Nketiah (90+8) na samom isteku sudačke nadoknade razveselio većinu navijača na Selhurst Parku.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea koji je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto sa 12 bodova, tri manje od vodećeg Liverpoola.

Joško Gvardiol igrao je do 70. minute za Manchester City kod kojega je Mateo Kovačić ostao na klupi u visokoj 5-1 domaćoj pobjedi protiv Burnleyja. Do pola sata prije kraja bilo je 1-1, City je poveo autogolom Estevea (12-ag), a poravnao je Anthony (38). Ipak, u zadnjoj trećini susreta domaći su stigli do uvjerljive pobjede, Matheus Nunes (61) je zabio za 2-1, nesretni Esteve (65-ag) je drugim autogolom na susretu povisio na 3-1, da bi Haaland (90, 90+3) na samom kraju susreta bio dvostruki strijelac za konačnih 5-1.

City je četvrti sa 10 bodova, dok je Burnley 17. s četiri.