U LONDONU

VIDEO Palaceu poništili gol zbog bizarne stvari, sudac je odluku objasnio publici putem razglasa

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: David Klein

Marc Guéhi došao je preblizu zidu Chelseaja te je zbog toga glavni sudac utakmice Darren England odlučio kako gol Eberechija Ezea ipak ne vrijedi

Loptu je veznjak Crystal Palacea postavio na rub šesnaesterca, a onda uz pomoć kapetana i stopera Marca Guéhija krasno probio Roberta Sancheza na golu Chelseaja. Već je proslavio gol za 1-0 Eberechi Eze u londonskom derbiju, ali onda se javila VAR soba.

Premier League - Chelsea v Crystal Palace
Foto: David Klein

Prema onome prikazanom na ekranu, mnogi su pomislili kako se pregledava je li Guéhi napravio prekršaj na Moisesu Caicedu kad ga je odgurao prema živom zidu, a njegov engleski suigrač je 'zavukao' loptu na mjesto koje je ostalo prazno. Sudac je neko vrijeme pregledavao snimku, a onda donio odluku.

Premier League - Chelsea v Crystal Palace
Foto: David Klein

Nije odmah pokazao o čemu se radi, već se uključio na razglas na stadionu i objasnio kako je Guéhi došao preblizu zidu, odnosno unutar dozvoljenog metra zbog čega se gol poništava i lopta ide 'bluesima'. Cijeli taj događaj možete pogledati OVDJE.

OSTALO

