VIDEO Palaceu poništili gol zbog bizarne stvari, sudac je odluku objasnio publici putem razglasa

Loptu je veznjak Crystal Palacea postavio na rub šesnaesterca, a onda uz pomoć kapetana i stopera Marca Guéhija krasno probio Roberta Sancheza na golu Chelseaja. Već je proslavio gol za 1-0 Eberechi Eze u londonskom derbiju, ali onda se javila VAR soba.

Foto: David Klein

Prema onome prikazanom na ekranu, mnogi su pomislili kako se pregledava je li Guéhi napravio prekršaj na Moisesu Caicedu kad ga je odgurao prema živom zidu, a njegov engleski suigrač je 'zavukao' loptu na mjesto koje je ostalo prazno. Sudac je neko vrijeme pregledavao snimku, a onda donio odluku.

Foto: David Klein

Nije odmah pokazao o čemu se radi, već se uključio na razglas na stadionu i objasnio kako je Guéhi došao preblizu zidu, odnosno unutar dozvoljenog metra zbog čega se gol poništava i lopta ide 'bluesima'. Cijeli taj događaj možete pogledati OVDJE.