VIDEO Pašalić ušao pa u dvije minute dokrajčio Juventus za polufinale talijanskog Kupa...

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Foto: screenshot/x

Atalanta je u Bergamu s 3-0 pobijedila Juventus u četvrtfinalu talijanskog Kupa. Mario Pašalić ušao je u 83. minuti, a u 85. je zabio za konačan rezultat i potvrdio veliko slavlje "Božice"

Polufinale talijanskog Kupa izborili su nogometaši Atalante nakon što su u Bergamu, u četvrtfinalnom susretu, s 3-0 pobijedili Juventus.

Atalanta je povela u 27. minuti kada je jedanaesterac realizirao Scamacca iako je dotad Juventus imao puno bolje prilike, a i okvir vrata je na startu susreta spašavao domaćina. Nakon toga je Juventus uzaludno pokušavao izjednačiti i vratiti se u igru, a Atalanta je završni korak prema polufinalu napravila u 77. minuti kada je Sulemana bio strijelac za 2-0.

UEFA Champions League - Atalanta v Club Brugge
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je zaigrao od 83. minute, a samo dvije minute kasnije lijepo je s 15 metara naciljao suprotni kut i postavio konačnih 3-0.

Gol Pašalića pogledajte OVDJE.

U polufinalu će Atalanta igrati protiv pobjednika dvoboja branitelja naslova Bologne i Lazija. U srijedu je prvi polufinalist postao Inter pobjedom protiv Torina 2-1. Jedini je pogodak za Torino postigao donedavni napadač Dinama Sandro Kulenović. Inter u polufinalu čeka pobjednika dvoboja Napoli - Como. Idućeg tjedna se igraju ta preostala dva četvrtfinalna dvoboja, a sastaju se Napoli - Como i Bologna - Lazio.

