NAKON NOKAUTA

VIDEO Paul se javio iz bolničkog kreveta sa slomljenom čeljusti: 'Dajte mi Canela za 10 dana'

Piše Issa Kralj,
Foto: Marco Bello

Nakon što ga je Anthony Joshua nokautirao u šestoj rundi, Jake Paul je slomio čeljust i podijelio snimku rengena na društvenim mrežama. Sada ga čeka pauza od boksa koja će minimalno trajati četiri do šest tjedana

U Miamiju se održao pravi boksački spektakl, a u glavnim ulogama bili su slavni youtuber Jake Paul i legendarni britanski teškaš Anthony Joshua. Britanac je slavio nakon nokauta u šestoj rundi, a Paul je izdržao puno duže nego što su mnogi očekivali. 

Paul je oko 12 kg lakši od Joshue na vaganju 01:45
Paul je oko 12 kg lakši od Joshue na vaganju | Video: 24sata/Reuters

Joshua je pobijedio udarcem u glavu pri čemu je od jačine udarca influenceru nastradala čeljust. Nakon borbe Paul je završio u bolnici gdje mu je utvrđena dvostruka fraktura. Na društvenim mrežama objavio je snimku rengena i napisao: "Dvostruka fraktura čeljusti. Dajte mi Canela za 10 dana."

Također je objavio video iz bolničkog kreveta gdje nerazgovijetno priča, a uz njega je stoji i brat Logan Paul. "Slomljena čeljust, hvala svim na podršci, dobro sam." napiso je ispod videa. Jakea sada čeka pauza od boksa, a očekuje se da će van ringa biti između četiri i šest tjedana. Podijelio je i nekoliko videozapisa s borbe, a neke snimke mogu biti uznemirujuće.   

