VIDEO Penal ili ne? U Arsenalu su bijesni, a oglasila se i Uefa

Prva polufinalna utakmica Lige prvaka između Atletico Madrida i Arsenala, koja je završila rezultatom 1-1, imala je tri dosuđena penala, od kojih je glavni sudac Danny Makkelie, dobro poznat "vatrenima" zbog suđenja utakmice s Italijom na Euru 2024., jedan poništio. Kontroverzna odluka izazvala je bijes u taboru engleske momčadi. Uefa je nakon susreta objavila kratko priopćenje kako bi pojasnila zašto je poništen penal koji je mogao Arsenalu donijeti ključnu prednost uoči uzvrata.

Incident koji je podigao veliku prašinu dogodio se u 78. minuti. Arsenalov pričuvni igrač Eberechi Eze pao je u kaznenom prostoru nakon duela s braničem Atletica Davidom Hanckom. Nizozemski sudac Danny Makkelie bez oklijevanja je pokazao na bijelu točku.

Ipak, nakon burnih prosvjeda domaćih igrača i trenera Diega Simeonea, uslijedila je intervencija iz VAR sobe Dennisa Higlera. Pozvao je Makkelieja da sam pogleda snimku na monitoru uz teren. Nakon duge provjere, koja je trajala tri minute i 20 sekundi i tijekom koje je pregledao čak 13 ponovljenih snimki, Makkelie je promijenio prvotnu odluku i poništio kazneni udarac.

Artetin bijes zbog suđenja

Odluka je izazvala žestoku reakciju trenera Arsenala Mikela Artete, koji ju je nakon utakmice ocijenio "potpuno neprihvatljivom". Španjolski stručnjak nije skrivao frustraciju i razočaranje, tvrdeći da je postupak bio protivan samim pravilima VAR tehnologije.

​- Kad sam se vratio u svlačionicu, razgovarao s igračima i ponovno pogledao incident, ostao sam iznimno razočaran i ljut. To je protiv pravila i mijenja tijek cijelog dvoboja - izjavio je Arteta za TNT Sports.

​- Postoji jasan kontakt. Jednom kad donesete odluku, ne možete je poništiti nakon što ste je morali pogledati 13 puta. Na ovoj razini natjecanja to je potpuno neprihvatljivo. To je pogrešna odluka.

Arteta je dodao kako sama činjenica da je sucu trebalo toliko ponavljanja da procijeni situaciju dokazuje da se nije radilo o "jasnoj i očiglednoj pogrešci", što je osnovni preduvjet za VAR intervenciju. Na pitanje hoće li se klub službeno žaliti Uefi, odgovorio je da će tu odluku prepustiti klubu, ali je pesimistično dodao: "Taj je trenutak prošao. Neće nam sada dosuditi penal. Moramo ići dalje."

Šturo objašnjenje iz Uefe

Nedugo nakon utakmice, europska krovna nogometna organizacija oglasila se vrlo kratkim priopćenjem u kojem je stala iza odluke sudačkog tima. "Igrač Atletica s brojem 17 nije počinio prekršaj nad protivnikom", stoji u Uefinoj izjavi, bez ikakvih dodatnih pojašnjenja o procesu donošenja odluke unatoč velikom interesu javnosti.

Zanimljivo, bila je to utakmica koju su u potpunosti obilježili kazneni udarci. Arsenal je poveo krajem prvog poluvremena golom Viktora Gyokeresa, također s bijele točke, nakon što ga je srušio upravo Hancko. Atletico je izjednačio na početku drugog dijela, a i njihov gol stigao je iz penala.

Nakon udarca Marcosa Llorentea, lopta je pogodila braniča Arsenala Bena Whitea u ruku. Iako se lopta prvo odbila od njegove noge, sudac Makkelie je nakon još jedne provjere putem VAR-a pokazao na penal, koji je u gol pretvorio Julian Alvarez. Bivši premierligaški sudac Dermot Gallagher komentirao je spornu situaciju s Ezeom, istaknuvši kako, prema njegovom mišljenju, nije bilo dovoljno elemenata za poništavanje prvotne odluke.

​- Jednom kada sudac dosudi penal, pitanje mora biti je li pogreška bila dovoljno očita da se odluka promijeni. Mislim da nije. Nije to najočitiji penal na svijetu, ali jednom kad je dosuđen, trebao je ostati dosuđen - rekao je Gallagher.