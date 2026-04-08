VIDEO Perišić izazvao spektakl na proslavi titule! Uzeo u ruke čašu i mikrofon: 'Bosna, Emire'

Sjajnu sezonu imaju legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (37) i njegov klub PSV, koji je obranio titulu nizozemskog prvaka pet kola do kraja prvenstva. Perišić je bio važan kotačić u tom uspjehu, u 26 ligaških utakmica zabio je pet golova uz deset asistencija.

U srijedu je došao trenutak za proslavu titule, a u centru pažnje našao se upravo "vatreni". Naime, Perišić je na proslavi uzeo mikrofon u ruke te "nabrijavao" suigrače prilikom predstavljanja.

U viralnoj snimci koja kruži po društvenim mrežama, Perišić je podigao čašu i skandirao "Bosna, Bosna" tijekom predstavljanja bosanskohercegovačkog nogometaša Esmira Bajraktarevića.

Perišić je bio u odličnom raspoloženju te je nastavio slaviti i nakon tog trenutka, čime je oduševio navijače PSV-a, dok mu je nizozemski ESPN dao nadimak ''MC Perišić''.