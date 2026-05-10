ZABIO DVA KOMADA

VIDEO Perišić potvrdio odličnu formu uoči SP-a. Pogledajte golove Hrvata za pobjedu PSV-a

Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Perišić briljira! Hrvatski as zabio dva gola za PSV u pobjedi nad GA Eaglesima 4-1. Najprije u 19. minuti, a onda i u 70.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nastavlja sa sjajnom igrom u dresu PSV-a. Njegov klub je već osigurao novi naslov nizozemskog prvaka, a u 33. kolu Eredivisie PSV je išao na gostovanje kod GA Eaglesa. PSV je došao do nove pobjede 4-1, a čak dva puta je Perišić bio strijelac. 

Perišić je zabio za vodstvo PSV-a u 19. minuti kada je glavom zatresao protivničku mrežu. Nakon ubačaja Sildillije s desnog krila, Hrvat se odlučio pucati glavom s lijeve strane kaznenog prostora 10-ak metara od gola i pogodio je u donji lijevi kut gola. Video možete pogledati OVDJE.

Domaćini su izjednačili u 26. minuti nakon što je penal realizirao Suray. Za preokret PSV-a i 2-1 zabio je Pepi u sudačkoj nadoknadi prvog djela. Perišić je još jednom pogodio mrežu u 70. minuti za 3-1. Za konačnih 4-1 zabio je Wanner u 82. minuti. 

Perišić je tako došao do desetog gola ove sezone i potvrdio odličnu formu uoči početka Svjetskog prvenstva. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Slomila je srce 'Modrićevu sinu'. Čeka dijete sa Srninom špicom
Slomila je srce 'Modrićevu sinu'. Čeka dijete sa Srninom špicom

Brazilska influencerica Bruna Rotta objavila je trudnoću s mladim nogometašem Kauã Eliasom, koji nastupa za Šahtar. Rotta se preselila u ratom pogođenu Ukrajinu kako bi započela novi život s Eliasom. Vijest je oživjela sjećanja na njezinu burnu vezu sa zvijezdom Reala Rodrygom Goesom
VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru
VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru

Dinamo je slavio u derbiju protiv Hajduka 2-0, a Bad Blue Boysi su kroz cijeli susret provocirali Torcidu pjesmama i raznim transparentima. 'Modri' su već osvojili prvenstvo i zato su u fokusu bili navijači, a ne rezultat

