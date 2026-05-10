VIDEO Perišić potvrdio odličnu formu uoči SP-a. Pogledajte golove Hrvata za pobjedu PSV-a

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nastavlja sa sjajnom igrom u dresu PSV-a. Njegov klub je već osigurao novi naslov nizozemskog prvaka, a u 33. kolu Eredivisie PSV je išao na gostovanje kod GA Eaglesa. PSV je došao do nove pobjede 4-1, a čak dva puta je Perišić bio strijelac.

Perišić je zabio za vodstvo PSV-a u 19. minuti kada je glavom zatresao protivničku mrežu. Nakon ubačaja Sildillije s desnog krila, Hrvat se odlučio pucati glavom s lijeve strane kaznenog prostora 10-ak metara od gola i pogodio je u donji lijevi kut gola. Video možete pogledati OVDJE.

Domaćini su izjednačili u 26. minuti nakon što je penal realizirao Suray. Za preokret PSV-a i 2-1 zabio je Pepi u sudačkoj nadoknadi prvog djela. Perišić je još jednom pogodio mrežu u 70. minuti za 3-1. Za konačnih 4-1 zabio je Wanner u 82. minuti.

Perišić je tako došao do desetog gola ove sezone i potvrdio odličnu formu uoči početka Svjetskog prvenstva.