VIDEO Perišić ušao u sukob sa skupljačem lopti, zbog ove reakcije navijači su ga izviždali

PSV je u spektakularnom derbiju 10. kola nizozemske lige slavio kod Feyenoorda (3-2) i bodovno se izjednačio s njim na vrhu ljestvice. Čudesnu utakmicu odigrao je Ismael Saibari koji je zabio hat-trick, dok su golove za domaćina zabili Valente i Targhalline.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić igrao je do 70. minute, ovaj put je ostao bez učinka, ali bila je to još jedna njegova dojmljiva predstava na lijevom krilu, imao je tri udarca na gol, dva od tri uspješna driblinga i predstavljao konstantnu opasnost za domaću obranu.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

No, zbog jedne druge situacije izazvao je gromoglasne zvižduke navijača Feyenoorda. PSV je u 20. minuti zaradio aut, Perišić je tražio loptu od skupljača lopti, no nije mu htio dati. Pokazao mu je da uzme drugu koja se nalazila nekoliko metara dalje, ali to se nije svidjelo hrvatskom nogometašu koji je došao do njega i uzeo mu loptu iz ruku. Vidno iznervirani Perišić poručio mu je: 'Sad ti donesi onu', a to je izazvalo negodovanja i zvižduke domaćih navijača.

Intervenirao je i četvrti sudac koji je dječaku objasnio da mora odmah predati loptu kada to igrači zatraže od njega.