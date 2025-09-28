VIDEO Petar Musa ne staje s golovima u MLS-u! Zabio je 17. put ove sezone u remiju Dallasa

Petar Musa nastavlja s odličnom formom u MLS-u. Ponovo je bio strijelac za Dallas u gostujućem remiju kod Portland Timbersa. Musi je ovo 17. gol u sezoni te se sve više nameće kao opcija izborniku Daliću. Musa je za listopadski ciklus kvalifikacija dobio pretpoziv.

Prvi gol na utakmici zabili su domaći su sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Musin suigrač Ramiro nije dobro reagirao te je poslao loptu u vlasttu mrežu pa se tako s 1-0 išlo na odmor. Na prvo izjednačenje se čekalo do 73. minute, a onda je na scenu stigao hrvatski napadač. Dallas je dobio penal, a Musa ga je neobranjivo zakucao za 1-1 i zabio svoj deseti gol u isto toliko utakmica te nastavio sjajnu formu. Portland je u 81. još jednom došao do vodstva, a četiri minute kasnije je Julio izjednačio na 2-2.

Musa je ovim golom nadmašio golgeterski učinak od prošle sezone te pokazuje kako ulazi u najbolje godine svoje nogometne karijere. Izjavio je da se što prije želi vratiti u dres reprezentacije, a ovakvim igrama je sigurno na dobrom putu. Dallas je skupio 38 bodova u 31 kolu.