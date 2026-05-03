VIDEO Petar Sučić i Inter prvaci su Italije! Milano eksplodirao od veselja, pogledajte proslavu

Inter slavi! Pobijedili Parmu 2-0 i osigurali naslov prvaka Italije. Thuram i Mkhitarjan zabili, a Meazza eksplodirala od sreće. Juve zakomplicirao borbu za Ligu prvaka

Pobjedom protiv Parme 2-0, nogomataši Intera osigurali su naslov talijanskog prvaka tri kola prije kraja Serie A. "Mi smo prvaci Italije", Meazza je eksplodirala nakon što je sudac Bonacina odsvirao kraj susreta. "Nerazzurri" sada imaju 12 bodova više od drugoplasiranog Napolija, a do kraja sezone još su tri kola.

Nakon što je Napoli u subotu odigrao 0-0 protiv Coma, nogometaši Intera bili su udaljeni samo bod od 21. titule prvaka. Na koncu su pobjedom 2-0 razriješili sve dvojbe, a strijelci su bili Marcus Thuram (45+1), te Henrik Mkhitarjan (80). Hrvatski reprezentativac Petar Sučić odigrao je cijeli susret u redovima novog prvaka.

Interu je to druga titula u posljednje tri godine, te ukupno 21. u povijesti. Rekorder je Juventus sa 36 naslova prvaka, dok je treći Milano koji je 19 puta bio prvak Italije.

U ranije odigranim susretim Juventus je remizirao 1-1 protiv Verone, Milan je izgubio na gostovanju kod Sassuola sa 0-2, dok su Bologna i Cagliari odigrali bez golova. Osvojivši samo bod protiv Verone koja je i matematički ispala iz elitnog društva, Juve je zakomplicirao borbu za četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Gosti su poveli u 34. minuti golom Kierona Bowiea, a izjednačio je Dušan Vlahović u 62. minuti. U trećoj minuti nadoknade Juve je mogao i do pobjede, ali je Edon Zhegrova pogodio desnu stativu. Za goste je do 71. minute igrao Domagoj Bradarić.

Sassuolo je sa 2-0 pobijedio Milan. Domaćin je poveo već u petoj minuti golom Domenica Berardija, a 20 minuta kasnije dogodio se možda i ključni trenutak susreta. Fikayo Tomori je "pocrvenio" i Milan je u ranoj fazi utakmice ostao s igračem manje. Tomori je u 9. minuti zaradio prvi žuti, a u 24. i drugi napustivši teren. Pobjedu domaćina potvrdio je Armand Lauriente u 47. minuti susreta. Luka Modrić je izbivao s terena zbog ozljede.

U prvom nedjeljnom susretu Bologna i Cagliari su odigrali bez golova. Nikola Moro je odigrao cijelu utakmicu za Bolognu. Inter vodi sa 82 boda, Napoli ima 70, Milan 67, a Juve na četvrtom mjestu, posljednjem koje vodi u Ligu prvaka, 65 bodova. Como na petom mjestu ima 62 boda, a šesta je Roma sa 61 bodom i susretom manje.

Serie A, 35. kolo:

Bologna - Cagliari 0-0
Sassuolo - Milan   2-0 (Berardi 5, Lauriente 47)
Juventus - Verona  1-1 (Vlahović 62 / Bowie 34)
Inter - Parma      2-0 (Thuram 45+1, Mkhitarjan 80)
U subotu:
Atalanta - Genoa   0-0
Como - Napoli      0-0
Udinese - Torino   2-0 (Ehizibue 45+1, Kristensen 51)
U petak:
Pisa - Lecce       1-2 (Leris 56 / Baanda 52, Cheddira 65)
U ponedjeljak:
Cremonese - Lazio
Roma - Fiorentina

