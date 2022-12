VIDEO Petković se riješio trojice Brazilaca sjajnim driblingom, Brozović promašio veliku šansu

Hrvatska reprezentacija je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru odigrala bez golova protiv Brazila u odigranih 90 minuta susreta izborivši produžetke.



Izbornik Zlatko Dalić u igru je uz Vlašića, stavio i Brunu Petkovića koji je fenomenalnim potezom u prvom produžetku zasjao te izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Petković se u 103. minuti susreta sjajnim dribling riješio trojice Brazilaca te je proigrao Brozovića koji je pokupio dodavanje i tukao snažno po golu, ali lopta je otišla visoko iznad gola. Bila je to do tada najbolja prilika Hrvatske na utakmici.

Krasnu Petkovićevu minijaturu možete pogledati OVDJE.

"O moj Bože. Kakva igra Petkovića! Potpuni nered kad je zakotrljao loptu", komentirao je jedan od korisnika Twittera dok su drugi dodali:

"Petković, wow! To je to. Nemam blage veze kako je prošao kroz Brazilce. Bila je to zlatna prilika, koju je naravno, započeo Modrić".

Nažalost, Hrvatskoj je u sudačkoj nadoknadi prvog produžetka Neymar zabio i doveo Brazil u vodstvo.

U drugom produžetku, Bruno Petković ponovno je briljirao te u 117. minuti na asistenciju Oršića zabio za izjednačenje.

