VIDEO Pljušte čestitke za Saru: 'Bila i ostala Kinder Surprise!' Evo što je rekla: Bilo je vrijeme

Prošlo je predugih deset godina otkako je Sara Kolak (31) stajala na postolju jednog velikog natjecanja. Tad kao kopljašica na početku karijere i kao svjetska senzacija na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, danas kao europska prvakinja.

- Bilo je i vrijeme, haha! Dugo sam je čekala, stvarno sam radila za nju, ponosna sam - rekla je Ludbrežanka za stranice Hrvatskoga atletskog saveza.

POGLEDAJTE GALERIJU: Zlatna Sara

Koplje je letjelo do 62,43 metra u prvoj seriji, blizu najboljeg njenog rezultata sezone, daleko od najboljeg rezultata među svim djevojkama ove godine, ali ipak, dovoljno dobro da ih sve pobijedi u Birminghamu, na ponos Lijepe Naše.

- Borila sam se od prvog do zadnjeg (hica, op.a.), uživala sam u natjecanju, publika je bila fenomenalna. Hvala svima koji su me podržavali, koji su vjerovali u mene. Hvala mom treneru Mišelu (Žeraku, op.a.), stvarno sam ponosna na sebe i na cijelu ekipu - kazala je Kolak, koja je europskoj bronci iz Amsterdama 2016. sad dodala najsjajnije odličje.

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Pokretanje videa... VIDEO Sara Kolak prvakinja Europe | Video: Hrvatski atletski savez

Na službenim stranicama Europske atletske federacije je ponovila:

- Ovo je fenomenalan rezultat. Nakon deset godina, konačno jedno veliko zlato. Nikad nisam odustajala u zadnjih deset godina i ponosna sam na to. Danas sam se borila i vjerovala u sebe. Čak sam uspjela uživati u natjecanju zbog ove čudesne publike. Malo nas je mučio vjetar, ali da, uspjela sam.

Srebro je pripalo Njemici Juliji Ulbrecht sa 61,53, brončana je bila Srpkinja Adriana Vilagoš sa 60,93. Nakon deset godina muka, ozljeda i promjena trenera, Sara Kolak je zlatna. Kako to lijepo zvuči. A na tome su joj čestitale i njene nekadašnje kolegice iz reprezentacije Sandra Elkasević ex Perković i Blanka Vlašić na Instagramu.

"Bila i ostala KINDER SURPRISE", napisala je "kraljica diska" Sandra, koja je u ovoj sezoni uzela pauzu od karijere, a bivša proslavljena visašica je napisala jednostavno: "Bravoooo".

Foto: Instagram