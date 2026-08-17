Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZLATNA KOLAK

VIDEO Pljušte čestitke za Saru: 'Bila i ostala Kinder Surprise!' Evo što je rekla: Bilo je vrijeme

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Pljušte čestitke za Saru: 'Bila i ostala Kinder Surprise!' Evo što je rekla: Bilo je vrijeme
Foto: Dylan Martinez/Reuters/PIXSELL, 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sara Kolak nakon 10 godina muka i ozljeda osvojila europsko zlato u koplju u Birminghamu! Bacila 62,43 i rasplakala Hrvatsku

Admiral

Prošlo je predugih deset godina otkako je Sara Kolak (31) stajala na postolju jednog velikog natjecanja. Tad kao kopljašica na početku karijere i kao svjetska senzacija na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, danas kao europska prvakinja.

- Bilo je i vrijeme, haha! Dugo sam je čekala, stvarno sam radila za nju, ponosna sam - rekla je Ludbrežanka za stranice Hrvatskoga atletskog saveza.

POGLEDAJTE GALERIJU: Zlatna Sara

European Athletics Championships European Athletics Championships
21
Foto: Tolga Akmen/EPA/PIXSELL

Koplje je letjelo do 62,43 metra u prvoj seriji, blizu najboljeg njenog rezultata sezone, daleko od najboljeg rezultata među svim djevojkama ove godine, ali ipak, dovoljno dobro da ih sve pobijedi u Birminghamu, na ponos Lijepe Naše.

- Borila sam se od prvog do zadnjeg (hica, op.a.), uživala sam u natjecanju, publika je bila fenomenalna. Hvala svima koji su me podržavali, koji su vjerovali u mene. Hvala mom treneru Mišelu (Žeraku, op.a.), stvarno sam ponosna na sebe i na cijelu ekipu - kazala je Kolak, koja je europskoj bronci iz Amsterdama 2016. sad dodala najsjajnije odličje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sara Kolak prvakinja Europe VIDEO
Sara Kolak prvakinja Europe | Video: Hrvatski atletski savez

Na službenim stranicama Europske atletske federacije je ponovila:

- Ovo je fenomenalan rezultat. Nakon deset godina, konačno jedno veliko zlato. Nikad nisam odustajala u zadnjih deset godina i ponosna sam na to. Danas sam se borila i vjerovala u sebe. Čak sam uspjela uživati u natjecanju zbog ove čudesne publike. Malo nas je mučio vjetar, ali da, uspjela sam.

Srebro je pripalo Njemici Juliji Ulbrecht sa 61,53, brončana je bila Srpkinja Adriana Vilagoš sa 60,93. Nakon deset godina muka, ozljeda i promjena trenera, Sara Kolak je zlatna. Kako to lijepo zvuči. A na tome su joj čestitale i njene nekadašnje kolegice iz reprezentacije Sandra Elkasević ex Perković i Blanka Vlašić na Instagramu.

"Bila i ostala KINDER SURPRISE", napisala je "kraljica diska" Sandra, koja je u ovoj sezoni uzela pauzu od karijere, a bivša proslavljena visašica je napisala jednostavno: "Bravoooo".

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Portugalac se vraća u Barcu, Livi će za njime
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Portugalac se vraća u Barcu, Livi će za njime

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...
FOTO: UVIJEK UZ SVOJ OMIŠ

POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...

Ivan Perišić ne zaboravlja svoj Omiš: besano je pratio požare, pomagao sugrađanima i ulaže u staro selo Čeline, koje je poharala buktinja. Grad mu je ljubav vraćao spektakularnim dočecima
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026