VIDEO Po tijelu kamerunskog golmana Onane puno je čašica. Ne, nije riječ o vudu magiji

Po društvenim mrežama masnovno se dijeli video bivšeg golmana Manchester Uniteda na posudbi u Trabzonsportu. Andre Onana objavio svoju snimku prilikom tretmana "cupping" terapije. Riječ je o metodi kojom se pomoću posebnih čašica stvara vakuum na koži kako bi se potaknula cirkulacija i opuštanje mišića.

Često je koriste profesionalni sportaši koji žele ublažiti napetost mišića, smanjiti dugotrajnu bol i potaknuti cirkulaciju. Mnogi je uključuju u rutinu nakon utakmica kako bi potaknuli opuštanje mišića i dobili kratkotrajno olakšanje nakon velikih fizičkih napora.

Video pokazuje Onanu kako leži na trbuhu, a na njegovim leđima, rukama i nogama postavljen je velik broj čašica. U tretmanu je korištena kombinacija modernih vakuumskih čašica izrađenih od stakla ili plastike te tradicionalnih drvenih, odnosno bambusovih čašica. Čašice su bile raspoređene po cijelom stražnjem dijelu njegova tijela.