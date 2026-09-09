VIDEO Pogledajte kako je Milan čestitao rođendan Luki Modriću

Luka Modrić slavi svoj 41. rođendan, a hrvatskom maestru čestitao je i njegov klub, AC Milan. Na društvenim mrežama osvanula je kompilacija najboljih Modrićevih poteza u crveno-crnom dresu uz lijepu posvetu: "Naš maestro u veznom redu slavi 41. rođendan! Želimo mu sve najbolje".

Ispod objave počele su stizati čestitke navijača "rossonera" koji su i dalje oduševljeni Modrićem. Podsjetimo, prije početka nove sezone nije bilo sasvim sigurno hoće li Modrić produžiti ugovor na još jednu godinu, ali nakon Svjetskog prvenstva im je laknulo. Modrić je naglasio kako želi ispuniti cilj koji nije prošle sezone - ući u Ligu prvaka.

Od dolaska u Milan odigrao je ukupno 40 utakmica, zabio dva gola i tri puta asistirao. Zbog njegove sjajne igre prošle sezone Milan je stalno bio pri vrhu tablice. Kada se ozlijedio nekoliko kola prije kraja, Milan nije izdržao te nije dograbio Ligu prvaka. Sada će hrvatski kapetan pokušati ispuniti svoje obećanje.

Milan u prva tri kola ima dvije pobjede i remi. Upravo je u zadnjem kolu odigrao 1-1 s Juventusom, a pobjedu ispustio u sudačkoj nadoknadi. Nakon te utakmice talijanski mediji hvalili su Modrića, koji je izašao u 82. minuti.