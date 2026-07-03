VIDEO Pogled na snimku iz drugog kuta još više boli. Lopta nije dirala Igora Matanovića?!

Opet taj Portugal i opet ta sudačka nadoknada. Junački su pali hrvatski reprezentativci od Portugala (2-1) i ispali iz šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Ponosni smo na ono što su pokazali, herojski su pali, ali boli, itekako boli jer dojam je da su nas suci i tehnologija zakinuli za izjednačujući gol u 102. minuti.

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Pa, da ispočetka objasnimo cijelu situaciju. Nakon ubačaja s lijeve strane, lopta je letjela prema petercu Portugala. U skoku je bio Igor Matanović, a odmah iza njega, u zaleđu, nalazio se Mario Pašalić. Lopta je, naizgled, prošla pored Matanovićeve glave, odbila se od portugalskog braniča Renata Veige i došla do Marija Pašalića, koji je loptu poslao na drugu stativu, a tamo je bio Joško Gvardiol koji ju je pospremio u mrežu.

Foto: Kevin Sousa/REUTERS

Sudac Espen Eskas je dvije minute pregledavao snimku i zaista bilo je teško zaključiti je li Igor Matanović dotaknuo loptu. Ipak, u ovoj situaciji presudila je tehnologija. Senzori u lopti detektirali su dodir tijekom Matanovićeva skoka i to je sucu bilo dovoljno da označi zaleđe i poništi gol. Da je procjena bila da naš napadač nije dirao loptu, zaleđe ne bi postojalo i gol bi vrijedio.

Ipak, nekoliko je spornih pitanja. Nigdje ne postoji dokaz da je lopta detektirala baš Matanovićev dodir jer nakon njegovog skoka lopta je pogodila i portugalskog braniča Renata Veigu. A dojam... Pa, što više puta snimku gledamo, to smo uvjereniji da dodira Matanovićeve glave i lopte nije bilo. Pogotovo kada pogledamo snimku iz drugog kuta. Dojam je da lopta nije promijenila smjer i da je nastavila istom putanjom.

Pa... Najbolje da pogledate i procijenite sami.

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