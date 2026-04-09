Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBRA FORMA HRVATA

VIDEO Pogledajte asistenciju Igora Matanovića za Freiburg!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Christian Charisius/DPA

Admiral

Freiburg je dočekao Celtu Vigo u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige i pobijedio 3-0, a domaćin je poveo već u 10. minuti. Zabio je Grifo na asistenciju Manzambija, a u 32. je do asistencije stigao Igor Matanović.

Hrvatski napadač utrčao je iza leđa obrane suparnika i dočekao dodavanje suigrača, a onda vidio dolazak Bestea u sredini i dodao loptu u peterac gdje Beste nije imao težak posao. Asistenciju Matanovića pogledajte OVDJE

Ovo je Matanoviću treća asistencija ove sezone, a zabio je i 11 golova u 39 utakmica. Od početka 2026. godine, Hrvat je zabio devet golova i dvaput asistirao u 20 utakmica. 

Gol za konačnih 3-0 zabio je Ginter u 78. minuti. Uzvratna utakmica na rasporedu je za tjedan dana u Španjolskoj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?
EVO TKO JE MIJENJAO IDENTITET

FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?

Klubovi, a posebno u posljednje vrijeme, često eksperimentiraju s promjenama grbova. Nerijetko to bude na opći užas navijača koji ostanu ogorčeni promjenama povijesnih obilježja. Među njima je i Marseille

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026