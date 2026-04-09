VIDEO Pogledajte asistenciju Igora Matanovića za Freiburg!

Freiburg je dočekao Celtu Vigo u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige i pobijedio 3-0, a domaćin je poveo već u 10. minuti. Zabio je Grifo na asistenciju Manzambija, a u 32. je do asistencije stigao Igor Matanović.

Hrvatski napadač utrčao je iza leđa obrane suparnika i dočekao dodavanje suigrača, a onda vidio dolazak Bestea u sredini i dodao loptu u peterac gdje Beste nije imao težak posao.

Ovo je Matanoviću treća asistencija ove sezone, a zabio je i 11 golova u 39 utakmica. Od početka 2026. godine, Hrvat je zabio devet golova i dvaput asistirao u 20 utakmica.

Gol za konačnih 3-0 zabio je Ginter u 78. minuti. Uzvratna utakmica na rasporedu je za tjedan dana u Španjolskoj.