VIDEO Pogledajte atmosferu u svlačionici Hulla: Iznenađeni Jakirović, Pandur sa zastavom

Sergej Jakirović na spektakularan način je izborio plasman u Premier ligu. Njegov Hull City u dramatičnoj završnici finala doigravanja slavio je nad Middlesbroughom 1-0, a junak susreta bio je Oliver McBurnie koji je zabio pobjednički gol u 95.minuti.

Engleski klub na društvenim mrežama podijelio je video atmosfere u svlačionici nakon povijesne pobjede 'tigrova'. Euforični Jakirović ulazi s medaljom oko vrata u svlačionicu među igrače i govori 'Naprijed tigrovi', a ostatak igrača krenulo je pljeskati i pjevati. Golman Hulla Ivor Pandu u videu je ogrnuo hrvatsku zastavu i držao trofej.

Klub je u opisu ispod objave kratko napisao: 'Ikonski'. Ovo je za klub treći put u povijesti da su promociju u viši rang osigurali kroz napeto doigravanje, a zadnji put su to učinili 2017.

