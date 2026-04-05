Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEOPREZAN START

VIDEO Pogledajte crveni karton bivšeg nogometaša Dinama i Hajduka. Protivnici su poludjeli

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

U subotu je pravi kaos izbio na terenu u Dresdenu. Navijači su prekinuli utakmicu bakljama, a bivši 'vatreni' Josip Brekalo dobio je crveni karton. Hertha je s igračem manje ipak slavila i ima realne šanse za Bundesligu

Nogometaši Dresdena i Herthe u subotu su odigrali zanimljiv susret pun neočekivanih zbivanja. Prvo je utakmica u 20. minuti prekinuta zbog ulijetanja domaćih navijača na teren koji su bakljama gađali protivnički dio tribine, a onda je bivši 'vatreni' te nekadašnji igrač Dinama i Hajduka Josip Brekalo (27) dobio izravni crveni karton u 66. minuti susreta. Hertha je na kraju pobijedila (1-0) s desetoricom nakon što je Marten Winkler u 80. minuti iz kontre zabio gol za pobjedu, a u 77. Vincent Vermeij nije realizirao penal.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nekadašnje krilo 'modrih' i bilih' Brekalo napravio je oštar start sredinom drugog dijela. U borbi za loptu vrlo oštro i s otvorenim džonom startao je na veznjaka Wagnera koji se nakon toga previjao u bolovima. Glavni sudac Sven Jablonski nije previše oklijevao i dao je izravni crveni karton Brekalu. Video oštrog starta pogledajte OVDJE.

Dynamo Dresden - Hertha BSC
Foto: Frank Hammerschmidt/DPA

Hrvatskom nogometašu ovo je tek drugi crveni karton u bogatoj karijeri. Prvi, i jedini do subote, dobio je u dresu turskog kluba Kasimpase. U karijeri je igrao za Dinamo, Wolfsburg, Oviedo, Stuttgart, Fiorentinu, Torino, Kasimpasu i Hajduk, a za Hrvatsku je nastupio 35 puta i zabio četiri gola. 

U Herthi ove sezone ima 24 nastupa, četiri gola i dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a ugovor s njemačkim drugoligašem ima do kraja sezone. 

Dynamo Dresden - Hertha BSC
Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Hertha je trenutačno šesta na tablici šest kola prije kraja. Ima četiri boda manje od trećeg Paderborna i mjesta koje vodi u doigravanje za Bundesligu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026