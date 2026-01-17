Obavijesti

VIDEO Pogledajte dva gola Ante Budimira u pobjedi Osasune!

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Hrvatu su ovo bili sedmi i osmi gol u La Ligi i skočio je na diobu petog mjesta strijelaca. Više od Budimira zabili su samo Mbappé (19), Muriqi (14), Ferran (11) i Lewandowski (9), dok su Moleiro i Cucho Hernandez također zabili osam

Nogometaši Osasune pobijedili su Real Oviedo 3-2 u 20. kolu La Lige, a Ante Budimir zabio je dva gola za domaću momčad! 

Prvi gol hrvatski reprezentativac zabio je za 1-1 u 45. minuti nakon ubačaja Galana, a drugi je stigao u 75. minuti na asistenciju Boyoma za 2-2. 

Golove Budimira pogledajte OVDJE

Gol za pobjedu domaćina zabio je Victor Munoz u 92. minuti utakmice. Osasuna je 11. sa 22 boda, dok je Oviedo posljednji sa 13 bodova. 

Hrvatu su ovo bili sedmi i osmi gol u La Ligi i skočio je na diobu petog mjesta strijelaca. Više od Budimira zabili su samo Mbappe (19), Muriqi (14), Ferran (11) i Lewandowski (9), dok su Moleiro i Cucho Hernandez također zabili osam. 

