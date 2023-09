VIDEO Pogledajte fenomenalan gol Frana Brodića i iznenađujući remi Varaždinaca na Rujevici

Rijeka i Varaždin remizirali su 2-2 u prvoj nedjeljnoj utakmici sedmog kola HNL-a u uzbudljivoj utakmici s dva dijametralno suprotna poluvremena. U prvoj su domaćini potpuno dominirali, trebali voditi s nekoliko golova razlike, ali ušao je samo jedan, onaj Nike Jankovića već u sedmoj minuti nakon lijepog proigravanja glavom Tonija Fruka.

U drugom dijelu ušao je neki drugi Varaždin koji je u 69. minuti izjednačio nakon što je Matej Mitrović laktom u glavu pogodio Frana Brodića. Igor Postonjski pogodio je za 1-1, a samo četiri minute poslije Brodić je iskosa s ruba šesnaesterca zabio šesti gol sezone krasnom parabolom u suprotni kut.

Nije tu bio kraj uzbuđenjima, na suprotnoj strani krenula je opća ofenziva kojoj se priključio i Marko Pjaca, debitant u momčadi Željka Sopića. Gostujući stoper Jorgo Pellumbi u 83. minuti je kao zadnji čovjek obrane skrivio crveni karton, a iz slobodnjaka koji je uslijedio Jorge Obregon glavom je zabio za izjednačenje nakon što je Janković pogodio stativu.

Sopić: Zvuči ružno kad to kažem, ali zabili smo samo dva gola

- Da smo bili malo prisebniji u situacijama koje smo imali trebali smo to riješiti u prvom dijelu. Na kraju, kada ne zabiješ i kada na kraju napraviš takve početničke greške, onda dođeš u situaciju da moraš spašavati bod. Ipak, po pitanju angažmana i svega nikome ništa ne mogu reći. Jedino nam je realizacija zakazala, zvuči ružno kada to kažem, a zabili smo dva gola, imali smo stative, prečke, šanse, ali smo tih pet minuta skupo platili. Varaždin je u prvom dijelu jednom došao do gola, u nastavku su zabili dva, čestitam im na tome, ali pitanje je kada će opet doći do ovakva dva čudna gola. No, nogomet se igra za golove, ovakve utakmice ćete u 90 posto slučajeva izgubiti, ali tko te pita. Jednostavno, moramo zabiti više golova, to nas prati već dvije, tri utakmice, ako želite dobiti utakmicu, pogotovo ovakvu, morate je prelomiti u prvom dijelu i onda bi susret bio riješen - rekao je Željko Sopić, trener Rijeke.

Kovačević: Kao da smo mi igrali u četvrtak, a ne Rijeka

- Kao da smo mi igrali utakmicu u četvrtak, ne Rijeka. Oni su bili puno bolji, rastrčaniji, osvajali su duele i za nas je najbolje bilo to što smo gubili samo 0:1 nakon prvog dijela. U nastavku smo sami sebi rekli da nemamo što izgubiti, da moramo biti hrabriji, čvršći, odlučniji ako želimo nešto uzeti, rezultat je bio aktivan, može se promijeniti i tako je i bilo. Od početka smo bili stvarno dobri, čvrsti i to nas je nagradilo prvo s jedanaestercem, a onda i lijepim drugim golom. Nažalost, nismo uspjeli sačuvati taj rezultat iako ne mogu reći da Rijeka nije stiskala, no zaslužili smo taj bod. Iskoristili smo njihov umor, bila im je ovo četvrta utakmica u 10 dana, vidjelo se da su u nastavku malo pali.