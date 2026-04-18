VIDEO Pogledajte gol koji je Messija lansirao među zvijezde

Piše Bruno Lukas,
VIDEO Pogledajte gol koji je Messija lansirao među zvijezde
Postoje golovi koji se pamte desetljećima. Messi je na današnji dan 2007. godine protiv Getafea u polufinalu Copa del Reya zabio upravo takav

Admiral

Bio je 18. travnja 2007. godine, a Barcelona je igrala polufinale Copa del Reya protiv Getafea, a u 28. minuti se dogodilo nešto što nogometni svijet nikad neće zaboraviti. Lionel Messi primio je loptu na svojoj polovici i krenuo u akciju koja podsjeća na najslavniji gol u povijesti, onaj Diega Armanda Maradone protiv Engleske 1986.

U Barci ne odustaju od žalbi: 'Sudac i VAR su nas izbacili...'

Sve je počelo jednostavnom dodavanjem. Xavier Hernández pronašao je Messija s desne strane vlastite polovice, a Argentinac je preuzeo loptu i krenuo naprijed. Prvo je prošao pored Paredesa, potom pogodio Nacha. Nastavio je, predriblao Nacha još jednom i ostavio Alexisa i Belenguera bespomoćnima.

Kad se Messi našao u protivničkom kaznenom prostoru, istrčao je golman Luis Garcia pokušavajući ga zaustaviti, uzalud. Argentinac ga je mirno zaobišao i loptu pospremio u mrežu.

Stadion je ostao bez daha. Komentatorne je preplavio osjećaj da su upravo gledali nešto što se ne događa svaki dan niti svake generacije. Nekoliko mjeseci nakon utakmice, kopačke koje je Messi nosio te večeri, zlatne Adidas F50,  prodane su na dobrotvornoj dražbi u Pekingu za 4.000 eura.

Američki promotor tuži Messija

Gol je proglašen jednim od najvećih ikada zabijenih, a pitanje je li Messi nasljednik Maradone već tada je postala tema koja se provlači sve do danas. Messi je u to vrijeme već bio čvrsti dio prve momčadi Barcelone i polako, ali sigurno, preuzimao ulogu jednog od najboljih igrača na planetu. Današnji igrač Inter Miamija, Barcelonu je napustio 2021. godine kao najbolji strijelac kluba i LaLige. Osmerostruki osvajač Zlatne lopte ovo ljeto sprema se za svoje šesto Svjetsko prvenstvo s Argentinom.

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

