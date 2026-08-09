VIDEO Pogledajte golčinu Istre iz faula! Frederiksen je uhvatio Silića na 'krivoj' nozi za remi

Hajduk i Istra na Poljudu igraju utakmicu 2. kola HNL-a. Susret je čvrst, s malo prilika i bez previše uzbuđenja, međutim Rokas Pukštas doveo je 'bile' u vodstvo u 15. minuti susreta.

Sjajni Amerikanac najbolje se snašao u protivničkom kaznenom prostoru nakon ubačaja Šimuna Hrgovića. Nepojmljivo je veznjak ostao nečuvan i s nekoliko metara mirno poentirao pored nemoćnog Kolića.

Pri kraju prvog poluvremena Istra je izjednačila. Imali su gosti slobodan udarac na nekih 20-ak metara od splitskog gola i zapucao je Frederiksen. Lopta je prošla kroz živi zid te prevarila Silića kojeg je uhvatila na krivoj nozi. Bio je to prvi udarac Istre na utakmici.

Hajduk i Istra u drugi prvenstveni susret ušli su nakon neuspješnog otvaranja sezone. Splićani su u prvom kolu poraženi od Varaždina, dok je Istra na startu prvenstva izgubila od Lokomotive, pa obje momčadi još uvijek čekaju na prve bodove.

Za Hajduk je dvoboj dodatno zahtjevan jer se nalazi između dvije europske utakmice. Momčad s Poljuda nakon gostujuće pobjede 5-2 protiv Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige sada mora paralelno razmišljati i o prvenstvenim obvezama.