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VIDEO Pogledajte gol sezone igrača Hrvaca! Kustošija je kod kuće izgubila od Dinama II...

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte gol sezone igrača Hrvaca! Kustošija je kod kuće izgubila od Dinama II...
Foto: MAXSport/screenshot
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Karlovac je preokretom srušio Hrvace 3-1 i skočio na 4. mjesto, a gosti i dalje nemaju niti jedan bod u novoj sezoni. Kustošija je pala u zagrebačkom derbiju, Dinamo II je odnio pobjedu

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Nogometaši Karlovca pobijedili su na domaćem terenu Hrvace rezultatom 3-1. Ovom pobjedom popeli su se na 4. mjesto Prve nogometne lige, a Hrvace su ostale posljednje bez osvojenog boda nakon četiri odigrana kola.

Ante Pokrajčić je eurogolom doveo goste u vodstvo u 44. minuti. Pri jednom korneru Hrvaca Karlovčani su se uspjeli obraniti, a lopta se odbila do Pokrajčića. On ju je primirio i opalio s 30 metara bombu u rašlje nemoćnog golmana Zaveruhe.

Karlovac je susret preokrenuo u drugom dijelu. Igrači Igora Pamića sjajno su reagirali u nastavku te preko Marka Pervana (x2) i Marka Žuljevića došli do nova tri boda.

U zagrebačkom derbiju Kustošija je izgubila od Dinama II. Gabrijel Šivalec zabio je jedini pogodak na susretu u 47. minuti. Kustošija je pretposljednja na tablici s dva boda, a druga ekipa 'modrih' je na šestom mjestu sa šest bodova.

VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE Dinamo II izgubio drugu u nizu, Orijent im zabio tri komada...
Dinamo II izgubio drugu u nizu, Orijent im zabio tri komada...

Ostali susreti 4. kola:

Vukovar - Cibalia 1-1

Dugopolje - Mladost Ždralovi 0-0

Sesvete - Segesta 2-0

Dubrava - Opatija 2-1

Orijent - Croatia Zmijavci 1-1

BSK - Jadran Ploče 1-0

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