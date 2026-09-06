VIDEO Nevjerojatni Šego zabio je dva pogotka protiv Rudeša! Napadač je u životnoj formi...

Nogometaši Rudeša i Hajduka u Velikoj Gorici igraju pretposljednju utakmicu 6. kola HNL-a. Splićani su bolje otvorili susret i preko Michelea Šege poveli u 4. minuti utakmice.

Dalisson je sjajno prošao po desnoj strani obran domaćina i ubacio loptu u kazneni prostor. Šego je ondje najbolje reagirao i iz bliske udaljenosti nije imao problema pospremiti loptu u mrežu. Bio je to Šegin osmi gol ove sezone.

Isti igrač je pogodio za 2-0 u 28. minuti udarcem s bijele točke. Šotiček je pobjegao Tarabi na krilu, nakon čega ga je desni bek srušio unutar kaznenog prostora. Sudac Škobić nije previše oklijevao i pokazao je na bijelu točku.