VIDEO Pogledajte kako je Duje Čop konačno proslavio gol, a sjajni Šego spasio Varaždince

Pogledajte kako je Duje Čop konačno proslavio gol, a sjajni Šego spasio Varaždince

VARAŽDIN - LOKOMOTIVA 1-1 Nogometaši Varaždina i Lokomotive odigrali su 1-1 na teškom terenu u 14. kolu HNL-a. U baroknom gradu padao je snijeg, koji je očišćen s terena, no hladno vrijeme i padaline su ostavile traga. U težim uvjetima 'lokosi' su vodili golom Čopa iz 40. minute, koji je do sada zabijao bivšim klubovima i nije slavio, sve do 74. kada je Šego zabio za konačan rezultat