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JAKIROVIĆ PRED SENZACIJOM

VIDEO Pogledajte kako je Hull City šokirao Chelsea: Domaćin poveo, a onda 'tigrovi' okrenuli

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte kako je Hull City šokirao Chelsea: Domaćin poveo, a onda 'tigrovi' okrenuli
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Foto: Hannah McKay
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Jakirovićev Hull šokira Chelsea na Stamford Bridgeu! Nakon ranog gola domaćina, Belloumi je s dva poteza preokrenuo i vodstvo je 2-1 za Tigrove

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Sergej Jakirović traži još jedno čudo u Premier ligi, a njegov Hull City na dobrom je putu da napravi još jednu senzaciju. 'Tigrovi' u četvrtom kolu su na londonskom gostovanju kod Chelsea. Rezultat na poluvremenu je 2-1 za Hull City. 

Domaćini su bolje otvorili susret i poveli već na početku susreta u 7. minuti kada je zabio Morgan Rogers. Sjurio se po lijevoj strani, ušao u šesnaesterac i pogodio donji lijevi kut mreže, a golman Hull Cityja Tzolakis nije mogao ništa. Morgan je tako postao prvi igrač koji je zatresao mrežu Hull u Premier ligi ove sezone. Video pogledajte OVDJE.

Međutim, slijedio je potpuni šok za londonsku momčad pred domaćom publikom na Stamford Bridgeu. Vodstvo 'plavih' trajalo je tek 20 minuta, a onda je u 28. minuti izjednačio Mohamed Belloumi. Nakon ubačaja Ryana Gilesa s lijeve strane, branič Chelseaja Jorrel Hato loše je reagirao, a Belloumi iskoristio je njegovu pogrešku i sjajnim udarcem iz voleja pogodio za 1-1. 

Premier League - Chelsea v Hull City
Foto: Peter Cziborra

Samo šest minuta kasnije, Belloumi je još jednom šokirao Chelsea i doveo Jakirovićevu momčad vodstvo. Malo Gusto izgubio je loptu kod korner zastavice na svojoj polovici, Giles je povukao loptu i ubacio pred gol, a tamo se ukazao Belloumi koji je sjajno pogodio donji lijevi kut. Golove pogledajte OVDJE

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