VIDEO Pogledajte kako je Osijek okrenuo, a Uremović dvojbenim golom u drami spasio Hajduk

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Zagorac iščupao Dinamo usred Zagreba. Pogledajte kako su Riječani nadigrali prvaka DINAMO - RIJEKA 0-0 "Modri" su bili favorit u derbiju 14. kola na Maksimiru, no to nisu pokazali. Rijeka je bila bolja, u nekoliko navrata stigla nadomak pobjede, no odlični Danijel Zagorac uspio je sačuvati svoju mrežu. Bjelica nakon susreta nije bio zadovoljan, no Dinamo već u srijedu igra protiv Dortmunda u Ligi prvaka za popravak dojma. Zagrepčani nisu imali udarac u okvir protiv Rijeke

Kopiranje linka