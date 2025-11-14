Obavijesti

VIDEO Pogledajte šokantno vodstvo Farana i majstorski odgovor Joška Gvardiola za 1-1!

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/SportKlub

Srećom, ubrzo je stiglo izjednačenje, a zabio je Joško Gvardiol u 23. minuti. Stoper Manchester City pokušao je dodati loptu suigraču glavom, ali sretno se odbila od suparničkog igrača u noge Gvardiolu

Hrvatska nogometna reprezentacija dočekala je Farske Otoke kao velik favorit, a na pobjedu gostiju koeficijent je bio čak 30! Ipak, poveli su Farani na Rujevici u 16. minuti golom Turija. 

Probio nas je Turi kroz sredinu, "prošetao" se do kaznenog prostora i pucao, a lopta se od Luke Vuškovića odbila u gol i prevarila Livakovića. 

Gol Farskih otoka pogledajte OVDJE

Gol Gvardiola pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku..

