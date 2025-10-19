VIDEO Pogledajte kako su razigrani hajdukovci osvojili Aldo Drosinu s tri sjajna gola!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Roditelji iz Dubrave prosvjeduju zbog napada maloljetničkih bandi na njihovu djecu, ali i njih same. Bebi staroj par dana kolabriralo je plućno krilo, doktori iz Osijeka su izveli čudo i spasili joj život. U ljekarnama više nema lijeka Aspirin 100, nestašica do sredine studenog. Narkoboss Miroslav Mike Aničić uhićen je na Kostarici nakon 10 godina bijega, u Hrvatskoj ga čeka 13 godina zatvora. Slučaj Pokrovac vraćen na novo suđenje. Veliko otkriće na Velebitu, bugarski speleolozi pronašli su spoj između Alibabine jame i sustav Crnopac. Nema više primirja između Izraela i Palestine, Izrael pokrenuo novi napad na Gazu.

Kopiranje linka