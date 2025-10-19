SAŽETAK ISTRA - HAJDUK
VIDEO Pogledajte kako su razigrani hajdukovci osvojili Aldo Drosinu s tri sjajna gola!
ISTRA 1961 - HAJDUK 0-3 Čak 16 utakmica "zeleno-žuti" nisu izgubili na svom terenu, a onda je došao Hajduk i moćnom prezentacijom odnio sva tri boda s Aldo Drosine. Raspoloženi su bili napadači Hajduka, a sva tri gola pala su nakon jako lijepih akcija Splićana. Šego je bio dvostruki strijelac, a gol je dodao i Almena. Hajduk se bodovno poravnao s Dinamom na vrhu ljestvice
