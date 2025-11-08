GOLOVI S UTAKMICE
VIDEO Pogledajte Krovinovićev milimetarski precizan udarac i Šeginu potvrdu slavlja Hajduka
HAJDUK - OSIJEK 2-0 Dočekali su Splićani povratak na Poljud po prvi puta nakon 27. rujna i utakmice s Lokomotivom. Već u petoj minuti zabio je domaćin za 1-0 preko Krovinovića, a Šego u 94. zabija šesti u sezoni za 2-0. Vratio se i Livaja s ozljede, a za goste je nastupio Anton Matković i to na mjestu gdje je potrgao ligamente
