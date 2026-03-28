VIDEO Pogledajte ludnicu koja je nastala oko Lionela Messija

Nogometaši Argentine pobijedili su Mauritaniju rezultatom 2-1 u prvoj prijateljskoj utakmici reprezentativnog ciklusa. Za 'gaučose' su pogodili Enzo Fernandez u 17. i Nico Paz u 32. minuti utakmice. Gol za Mauritance zabio je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade stoper Angersa Jordan Lefort.

Trump dočekao Messija u Bijeloj kući | Video: 24sata/reuters

Prava pomama za fotografijom i autogramom Lionela Messija (38) nastala je nakon utakmice; Argentinac je odigrao tek drugo poluvrijeme i zaradio ovacije na ulasku u igru. Navijači Mauritanije na stadionu Alberto José Armando su se sjurili na teren oko nogometnog maestra kojeg su morali okružiti zaštitari da ne bi došlo do incidenta.

Međutim, nije tu stalo. Popularni insajder Fabrizio Romano prenio je kako su ga igrači Mauritanije čekali i 'borili se' ispred argentinske svlačionice da dobiju njegov dres.

Idući susret Argentina igra protiv Zambije u srijedu. Bit će to drugi prijateljski susret Argentinaca koji će igrati na argentinskom tlu i moguće posljednji za Lionela Messija ako se oprosti od reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva.