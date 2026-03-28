Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROTIV MAURITANIJE

VIDEO Pogledajte ludnicu koja je nastala oko Lionela Messija

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte ludnicu koja je nastala oko Lionela Messija
Foto: Screenshot/X

Argentina je pobijedila Mauritaniju 2-1, ali glavna priča susreta bio je Messi. Navijači i igrači Mauritanije htjeli su njegov autogram i dres. Moguće je da će susret protiv Zambije bit zadnji za Messija u Argentini

Nogometaši Argentine pobijedili su Mauritaniju rezultatom 2-1 u prvoj prijateljskoj utakmici reprezentativnog ciklusa. Za 'gaučose' su pogodili Enzo Fernandez u 17. i Nico Paz u 32. minuti utakmice. Gol za Mauritance zabio je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade stoper Angersa Jordan Lefort.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump dočekao Messija u Bijeloj kući 07:58
Trump dočekao Messija u Bijeloj kući | Video: 24sata/reuters

Prava pomama za fotografijom i autogramom Lionela Messija (38) nastala je nakon utakmice; Argentinac je odigrao tek drugo poluvrijeme i zaradio ovacije na ulasku u igru. Navijači Mauritanije na stadionu Alberto José Armando su se sjurili na teren oko nogometnog maestra kojeg su morali okružiti zaštitari da ne bi došlo do incidenta. 

Međutim, nije tu stalo. Popularni insajder Fabrizio Romano prenio je kako su ga igrači Mauritanije čekali i 'borili se' ispred argentinske svlačionice da dobiju njegov dres.

Idući susret Argentina igra protiv Zambije u srijedu. Bit će to drugi prijateljski susret Argentinaca koji će igrati na argentinskom tlu i moguće posljednji za Lionela Messija ako se oprosti od reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026