Obavijesti

Sport

Komentari 0
SRCE PRIPADA BARCELONI

VIDEO Pogledajte ludu reakciju Luisa Enriquea nakon El Clasica!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte ludu reakciju Luisa Enriquea nakon El Clasica!
Foto: Screenshot/X

Barcelona je u nedjelju osvojila 29. titulu La Lige pobjedom nad Real Madridom. Luis Enrique je pobjedu proslavio nakon utakmice svog PSG-a s uzvikom "Toma!" koje je odjeknuo novinarskom dvoranom

Admiral

Nogometaši Barcelone osvojili su u nedjelju 29. put La Ligu. Slavili su protiv Real Madrida (2-0) na Camp Nou stadionu i tri kola prije kraja sezone imaju nedostižnih 14 bodova prednosti nad 'kraljevskim klubom'. Pobjedu i titulu je proslavio i trener PSG-a te bivši igrač i strateg Barcelone Luis Enrique (56).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luis Enrique 00:12
Luis Enrique | Video: Twitter/Luis Enrique

Njegov PSG je u nedjelju pobijedio Brest 1-0 u 33. kolu francuskog prvenstva; jedini gol na susretu zabio je Desire Doué u 82. minuti utakmice. Nakon je održao presicu za novinare te prilikom odlaska pitao je novinare kako je odigrala Barcelona. Oni su mu odgovorili da je katalonski div dobio 2-0, a on je veselom reakcijom i uzvikom 'Toma!', što u doslovnom prijevodu znači 'uzeli' čime je aludirao na novu osvojenu titulu Katalonaca, a pritom je i nasmijao sve prisutne.

PSG je osvojio ovosezonsko francusko prvenstvo i u finalu je Lige prvaka gdje će igrati protiv Arsenala 30. svibnja u Budimpešti. Trener je Parižana od 2023. godine, a 2025. je osvojio najprestižnije klupsko natjecanje potpunim uništenjem Intera u finalu (5-0).

Barcelonu je vodio od 2014. do 2017. te osvojio tripletu 2015. godine s, po mnogima, najboljim triom u nogometnoj povijesti kojeg su činili Messi, Suarez i Neymar. Autor je i jednog od najvećih preokreta u povijesti Lige prvaka kad je 2017. s Barcom pobijedio današnji klub kojeg vodi 6-1.

Ligue 1 - Paris St Germain v Brest
Foto: Abdul Saboor

Kao igrač je jedan od rijetkih koji su imali priliku nastupiti za Barcelonu i Real Madrid. Za Madriđane je igrao pet, a za Katalonce osam godina, ali jasno je dao do znanja koji klub mu je bliži srcu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca
LIJEPA PRIČA

Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
FOTO Nezamisliva tragedija u životu šampiona: 'Zapravo se smatram sretnim čovjekom...'
ZA NJEGOVU KĆER

FOTO Nezamisliva tragedija u životu šampiona: 'Zapravo se smatram sretnim čovjekom...'

Luis Enrique ponovo je doveo PSG do finala Lige prvaka. Trener Parižana je prošao tešku tragediju kad mu je 2019. preminula kćer Xana. Na finalu prošle sezone navijači PSG-a odali su počast treneru i kćeri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026