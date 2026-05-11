VIDEO Pogledajte ludu reakciju Luisa Enriquea nakon El Clasica!

Nogometaši Barcelone osvojili su u nedjelju 29. put La Ligu. Slavili su protiv Real Madrida (2-0) na Camp Nou stadionu i tri kola prije kraja sezone imaju nedostižnih 14 bodova prednosti nad 'kraljevskim klubom'. Pobjedu i titulu je proslavio i trener PSG-a te bivši igrač i strateg Barcelone Luis Enrique (56).

Njegov PSG je u nedjelju pobijedio Brest 1-0 u 33. kolu francuskog prvenstva; jedini gol na susretu zabio je Desire Doué u 82. minuti utakmice. Nakon je održao presicu za novinare te prilikom odlaska pitao je novinare kako je odigrala Barcelona. Oni su mu odgovorili da je katalonski div dobio 2-0, a on je veselom reakcijom i uzvikom 'Toma!', što u doslovnom prijevodu znači 'uzeli' čime je aludirao na novu osvojenu titulu Katalonaca, a pritom je i nasmijao sve prisutne.

PSG je osvojio ovosezonsko francusko prvenstvo i u finalu je Lige prvaka gdje će igrati protiv Arsenala 30. svibnja u Budimpešti. Trener je Parižana od 2023. godine, a 2025. je osvojio najprestižnije klupsko natjecanje potpunim uništenjem Intera u finalu (5-0).

Barcelonu je vodio od 2014. do 2017. te osvojio tripletu 2015. godine s, po mnogima, najboljim triom u nogometnoj povijesti kojeg su činili Messi, Suarez i Neymar. Autor je i jednog od najvećih preokreta u povijesti Lige prvaka kad je 2017. s Barcom pobijedio današnji klub kojeg vodi 6-1.

Kao igrač je jedan od rijetkih koji su imali priliku nastupiti za Barcelonu i Real Madrid. Za Madriđane je igrao pet, a za Katalonce osam godina, ali jasno je dao do znanja koji klub mu je bliži srcu.