VIDEO Pogledajte nevjerojatan promašaj Belje, zapadna tribina počela mu skandirati?!

Hoxha mu je servirao loptu na svega metar od gola, golman Kolić bio je na prvoj stativi, a Beljin zadatak bio je pospremiti loptu u mrežu. Ipak, nije najbolje "zatvorio" loptu i otišla je preko gola

Stigao je Dinamo u Pulu kod Istre 1961 popraviti loš dojam od domaćeg poraza od Celte (0-3), ali u prvom poluvremenu "modri" su inkasirali dva gola u svoju mrežu. Doduše, mogli su smanjiti rezultat u 44. minuti, ali Beljo je promašio "nemoguće".

Hoxha mu je servirao loptu na svega metar od gola, golman Kolić bio je na prvoj stativi, a Beljin zadatak bio je pospremiti loptu u mrežu. Ipak, nije najbolje "zatvorio" loptu i otišla je preko gola.

Zapadna tribina Aldo Drosine počela je skandirati "Beljo, Beljo" nakon tog promašaja, a napadač "modrih" definitivno će žaliti za ovom prilikom.

