VIDEO Pogledajte nevjerojatnu slučajnost Hrgovićeve borbe i epizode legendarnih Simpsona

Nevjerojatna slučajnost pojavila se nakon londonske borbe Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume. Britanski mediji usporedili su tijek njihovog meča s jednom epizodom legendarne animirane TV serije Simpsona iz 1996. godine, u kojoj Homer Simpson koristi vrlo neobičnu boksačku taktiku.

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U epizodi "The Homer They Fall" Homer otkriva da ima iznimno čvrstu lubanju i može izdržati velik broj udaraca. Moe Szyslak zbog toga odlučuje trenirati ga za boksačke mečeve. Njihova strategija temelji se na tome da Homer ne pokušava aktivno nadigrati suparnike, već prima njihove udarce i čeka da se oni umore.

Takav pristup pokazuje se učinkovitim jer protivnici tijekom borbe troše sve više energije. Kada ostanu bez snage, Homer preuzima inicijativu i završava meč. Upravo je taj element britanski The Sun povezao s onime što se dogodilo u dvoboju Hrgovića i Itaume. Hrvatski boksač tijekom većeg dijela borbe bio je pod pritiskom 21-godišnjeg Britanca, koji je imao više uspješnih napada i osvojio niz rundi.

Kako se meč približavao završnici, situacija se promijenila. Itauma je nastavio tražiti završetak, ali više nije uspijevao održavati raniji ritam. Nakon osme runde Hrgović je preuzeo inicijativu. U devetoj rundi hrvatski je boksač serijom udaraca ozbiljno uzdrmao Itaumu. Britanski kut potom je prekinuo meč bacanjem ručnika, čime je Hrgović stigao do pobjede i svjetskog naslova.

Britanski The Sun prvi je ukazao na povezanost s epizodom Simpsonova, koja je premijerno prikazana prije 30 godina. Sličnost se pritom svodi na osnovni tijek borbe – jedan boksač dominira u početku, troši veliku količinu energije pokušavajući završiti meč, a protivnik izdržava pritisak i preuzima kontrolu u završnici.

Foto: Peter Cziborra

Simpsonovi su i ranije bili povezivani s događajima koji su se dogodili godinama nakon emitiranja pojedinih epizoda. U ovom slučaju riječ je o zanimljivoj podudarnosti, a ne o stvarnom predviđanju Hrgovićeve borbe.