VIDEO Pogledajte penal kojeg je Josip Silić obranio Marku Livaji!

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice. Kapetan 'bilih' je zbog toga postao tragičar susreta i propustio je donijeti Splićanima barem bod, ali i uzbudljiviju završnicu ionako zanimljivog susreta.

Penal je izborio Sanyang nakon sjajnog prodora. Prvotno je Kolarić dao žuti karton krilnom igraču, ali je nakon konzultacije s VAR-om promijenio odluku i dosudio najstrožu kaznu Varaždincima.

Hajduk je nakon promašenog penala napadao do kraja susreta. Varaždinci su se kvalitetno branili, a u zadnjem napadu Splićana oba golmana Silić bili su u kaznenom prostoru Varaždinaca. 'Bili' su imali korner koji nisu uspjeli realizirati.