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HEROJ VARAŽDINACA

VIDEO Pogledajte penal kojeg je Josip Silić obranio Marku Livaji!

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte penal kojeg je Josip Silić obranio Marku Livaji!
Foto: MAXSport/screenshot
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Varaždin šokirao Hajduk na startu HNL-a! Mladenovski i Mamić srušili Splićane, Pukštas nakratko vratio nadu, a Livaja je u 90. minuti promašio penal za potpuni debakl

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Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice. Kapetan 'bilih' je zbog toga postao tragičar susreta i propustio je donijeti Splićanima barem bod, ali i uzbudljiviju završnicu ionako zanimljivog susreta.

Penal je izborio Sanyang nakon sjajnog prodora. Prvotno je Kolarić dao žuti karton krilnom igraču, ali je nakon konzultacije s VAR-om promijenio odluku i dosudio najstrožu kaznu Varaždincima. 

Hajduk je nakon promašenog penala napadao do kraja susreta. Varaždinci su se kvalitetno branili, a u zadnjem napadu Splićana oba golmana Silić bili su u kaznenom prostoru Varaždinaca. 'Bili' su imali korner koji nisu uspjeli realizirati. 

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