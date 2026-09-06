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1. NOGOMETNA LIGA

VIDEO Pogledajte priznati gol Karlovca u ključnom trenutku susreta! Hrvace su pokradene

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte priznati gol Karlovca u ključnom trenutku susreta! Hrvace su pokradene
Foto: MAXSport/screenshot
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Karlovac je preokrenuo i slomio Hrvace 3-1! Gosti su poveli eurogolom, ali Pervan i Žuljević su poentirali za domaće. Sporan je gol Žuljevića koji je bio u zaleđu i zabio gol za 2-1 u 76. minuti susreta

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Nogometaši Karlovca pobijedili su na domaćem terenu Hrvace rezultatom 3-1. Ovom pobjedom popeli su se na 4. mjesto Prve nogometne lige, a Hrvace su ostale posljednje bez osvojenog boda nakon četiri odigrana kola.

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Ante Pokrajčić je eurogolom doveo goste u vodstvo u 44. minuti. Pri jednom korneru Hrvaca Karlovčani su se uspjeli obraniti, a lopta se odbila do Pokrajčića. On ju je primirio i opalio s 30 metara bombu u rašlje nemoćnog golmana Zaveruhe. Karlovac je susret preokrenuo u drugom dijelu. Igrači Igora Pamića sjajno su reagirali u nastavku te preko Marka Pervana (x2) i Marka Žuljevića došli do nova tri boda.

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Međutim, situacija kod drugog pogotka domaćina nije diskutabilna i riječ je o zaleđu. Marko Žuljević je naletio na odbijenu loptu, ali na usporenoj snimci i iz pravilnog kuta vidi se da je bio u nedozvoljenoj poziciji. VAR-a u nižim ligama HNL-a nema i zadnju riječ imaju pomoćni suci kod ovakvih situacija. Pucao je Pervan, a Tomić je odbio samo do Žuljevića koji nije imao težak zadatak završiti šansu.

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