VIDEO Pogledajte priznati gol Karlovca u ključnom trenutku susreta! Hrvace su pokradene

Nogometaši Karlovca pobijedili su na domaćem terenu Hrvace rezultatom 3-1. Ovom pobjedom popeli su se na 4. mjesto Prve nogometne lige, a Hrvace su ostale posljednje bez osvojenog boda nakon četiri odigrana kola.

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Ante Pokrajčić je eurogolom doveo goste u vodstvo u 44. minuti. Pri jednom korneru Hrvaca Karlovčani su se uspjeli obraniti, a lopta se odbila do Pokrajčića. On ju je primirio i opalio s 30 metara bombu u rašlje nemoćnog golmana Zaveruhe. Karlovac je susret preokrenuo u drugom dijelu. Igrači Igora Pamića sjajno su reagirali u nastavku te preko Marka Pervana (x2) i Marka Žuljevića došli do nova tri boda.

Međutim, situacija kod drugog pogotka domaćina nije diskutabilna i riječ je o zaleđu. Marko Žuljević je naletio na odbijenu loptu, ali na usporenoj snimci i iz pravilnog kuta vidi se da je bio u nedozvoljenoj poziciji. VAR-a u nižim ligama HNL-a nema i zadnju riječ imaju pomoćni suci kod ovakvih situacija. Pucao je Pervan, a Tomić je odbio samo do Žuljevića koji nije imao težak zadatak završiti šansu.