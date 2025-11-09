VIDEO Pogledajte reakciju Zvonimira Bobana na Dinamovu prezentaciju na Aldo Drosini

Dinamo se nije najbolje snašao na gostovanju u Puli kod Istre 1961 i nakon prvih 45 minuta našao se u zaostatku 2-0. Predsjednik kluba Zvonimir Boban nije zadovoljan prezentacijom momčadi, a kamere su snimile njegov izraz lica.

U nevjerici je Boban gledao što se događa na terenu, a pored njega se našao i Velimir Zajec.

Bobanu reakciju pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Dinamo je svega četiri dana prije dvoboja u Puli izgubio doma od Celte 0-3 u 4. kolu Europske lige.