Obavijesti

Sport

Komentari 3
NIJE ZADOVOLJAN

VIDEO Pogledajte reakciju Zvonimira Bobana na Dinamovu prezentaciju na Aldo Drosini

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte reakciju Zvonimira Bobana na Dinamovu prezentaciju na Aldo Drosini
Foto: Screenshot/MaxSport

U nevjerici je Boban gledao što se događa na terenu, a pored njega se našao i Velimir Zajec. Podsjetimo, Dinamo je svega četiri dana prije dvoboja u Puli izgubio doma od Celte 0-3 u 4. kolu Europske lige

Dinamo se nije najbolje snašao na gostovanju u Puli kod Istre 1961 i nakon prvih 45 minuta našao se u zaostatku 2-0. Predsjednik kluba Zvonimir Boban nije zadovoljan prezentacijom momčadi, a kamere su snimile njegov izraz lica. 

U nevjerici je Boban gledao što se događa na terenu, a pored njega se našao i Velimir Zajec. 

Bobanu reakciju pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Dinamo je svega četiri dana prije dvoboja u Puli izgubio doma od Celte 0-3 u 4. kolu Europske lige. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025