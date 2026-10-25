VIDEO Pogledajte sjajnu akciju i gol naših mladih futsalaša

Hrvatska U-19 futsalska reprezentacija ovog je tjedna igrala turnir u francuskom Nantesu. Naša mlada reprezentacija osvojila je međunarodni turnir „Montaigu Futsal Cup 2026“, a boje Lijepe naše predstavljali su Josip Purgar, Vid Fabijanić, Ante Marković, Fran Fekeža, Jan Jež i Marko Milanović.

Prvog dana turnira s visokih 9-1 pobijedili su Nizozemsku, a onda je pala i Njemačka kojoj su 'utrpali' pet komada. Gledatelje u dvorani oduševili su potezi Pungara i Markovića koji su fantastičnim proigravanjem stvarali probleme Nijemcima. Pungar je bio dvostruki strijelac, uz jednu asistenciju dok je Marković zabio na asistenciju Fabijanića, a sam je ostvario još dvije asistencije.

Treću utakmicu hrvatski reprezentativci odigrali su neriješeno. Dvoboj s Francuskom završio je 4-4.