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NA TURNIRU U FRANCUSKOJ

VIDEO Pogledajte sjajnu akciju i gol naših mladih futsalaša

Piše 24sata,
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VIDEO Pogledajte sjajnu akciju i gol naših mladih futsalaša
Foto: Screenshot Instagram
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Mladi Hrvati pregazili Nizozemsku i Njemačku pa osvojili turnir u Nantesu! Purgar i Marković briljirali, a Francuska ih jedina zaustavila

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Hrvatska U-19 futsalska reprezentacija ovog je tjedna igrala turnir u francuskom Nantesu. Naša mlada reprezentacija osvojila je međunarodni turnir „Montaigu Futsal Cup 2026“, a boje Lijepe naše predstavljali su Josip Purgar, Vid Fabijanić, Ante Marković, Fran Fekeža, Jan Jež i Marko Milanović. 

Prvog dana turnira s visokih 9-1 pobijedili su Nizozemsku, a onda je pala i Njemačka kojoj su 'utrpali' pet komada. Gledatelje u dvorani oduševili su potezi Pungara i Markovića koji su fantastičnim proigravanjem stvarali probleme Nijemcima. Pungar je bio dvostruki strijelac, uz jednu asistenciju dok je Marković zabio na asistenciju Fabijanića, a sam je ostvario još dvije asistencije. 

Treću utakmicu hrvatski reprezentativci odigrali su neriješeno. Dvoboj s Francuskom završio je 4-4.

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