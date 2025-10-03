VIDEO Pogledajte trenutak bijesa Novaka Đokovića: Vikao je i psovao prema svom stožeru

Novak Đoković pobijedio je Marina Čilića sa 7-6, 6-4, ali daleko je od toga da je bio lagan meč. U prvom je setu presudio "tie-break", a u drugom je setu hrvatski tenisač dvaput imao po "break" loptu za vratiti "break".

Đoković je bio vidno nervozan, a u jednom trenutku je svoj bijes izrazio i vikanjem prema svom stožeru na tribinama.

Video pogledajte OVDJE

Ipak, Đoković se uspio pribrati i osvojiti servis gem za pobjedu. Nije to bilo najbolje izdanje Srbina, ali svejedno je stigao do 20. pobjede u 22. meču protiv Čilića. U idućem kolu igrat će protiv Nijemca Yannicka Hanfmanna, 159. tenisača svijeta.