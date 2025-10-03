Obavijesti

Sport

Komentari 1
EMOTIVNA REAKCIJA

VIDEO Pogledajte trenutak bijesa Novaka Đokovića: Vikao je i psovao prema svom stožeru

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte trenutak bijesa Novaka Đokovića: Vikao je i psovao prema svom stožeru
Foto: Screenshot/SportKlub

Nije to bilo najbolje izdanje Srbina, ali svejedno je stigao do 20. pobjede u 22. meču protiv Čilića. U idućem kolu igrat će protiv Nijemca Yannicka Hanfmanna, 159. tenisača svijeta

Novak Đoković pobijedio je Marina Čilića sa 7-6, 6-4, ali daleko je od toga da je bio lagan meč. U prvom je setu presudio "tie-break", a u drugom je setu hrvatski tenisač dvaput imao po "break" loptu za vratiti "break".

Đoković je bio vidno nervozan, a u jednom trenutku je svoj bijes izrazio i vikanjem prema svom stožeru na tribinama.

Video pogledajte OVDJE

Ipak, Đoković se uspio pribrati i osvojiti servis gem za pobjedu. Nije to bilo najbolje izdanje Srbina, ali svejedno je stigao do 20. pobjede u 22. meču protiv Čilića. U idućem kolu igrat će protiv Nijemca Yannicka Hanfmanna, 159. tenisača svijeta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025