VIDEO Pogledajte zašto je Kek pobjesnio nakon utakmice. Evo kako je Slaven razbio Rijeku

POLICIJA OBJAVILA SNIMKU

VIDEO Potjera kao iz filma: Audijem jurio 265 km/h, auto policije ga nije mogao pratiti Englez Luke Plumey (27), koji je lani snimljen kako tijekom policijske potjere vozi autocestom M56 brzinom od 256 km/h, u utorak je na Krunskom sudu u Chesteru osuđen na 10 mjeseci zatvora, uvjetnu kaznu od godinu dana i zabranu vožnje na dvije godine. Na šokantnoj snimci zbog koje je završio na suđenju vidi se kako u svojem Audiju juri autocestom i provlači se kroz promet, a policija ga za to vrijeme progoni po zaustavnoj traci. Osim uvjetne zatvorske kazne i zabrane vožnje, Plumleyju je naloženo da položi produženi vozački ispit.

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