SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Pogledajte zašto je Kek pobjesnio nakon utakmice. Evo kako je Slaven razbio Rijeku
U posljednjem susretu 9. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupo je u Koprivnici preokretom porazio Rijeku s 4-1 upisavši treću pobjedu sezone. Rijeka je povela golom Tiaga Dantasa iz kaznenog udarca u 7., no domaćin je okrenuo rezultat golovima Jona Mersinaja u 35., Lovre Banovca u 52. i dvama pogocima Ilije Nestorovskog u 69. i 74. minuti susreta. Slaven Belupo je do sada smo jednom u HNL-u pobijedio Rijeku s tri gola razlike, u travnju 2007. je slavio s 3-0.
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