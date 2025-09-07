Obavijesti

ŠOU NA STARTU

VIDEO Pogledajte žustar start utrke u Monzi. Norris završio na šljunku pa viknuo: 'Što on radi'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Max Verstappen je svim silama pokušao zadržati prvu poziciju, a Norris i Piastri su odmah žestoko napali Nizozemca. Verstappen je kratio zavoj, zbog čega je i morao prepustiti poziciju Norrisu

Velika nagrada Italije počela je jako žestoko. S prve pozicije krenuo je Max Verstappen, koji je oborio rekord staze u kvalifikacijama, a iza njega su odmah u napad krenuli vozači McLarena, Oscar Piastri i Lando Norris. Nije sve izgledalo legalno u toj obrani Verstappena, a ubrzo nakon je stigla i odluka tko ide na vodeću poziciju.

Italian Grand Prix
Foto: Jennifer Lorenzini

Na samom startu Norris je napao Verstappena, ali je na kratko završio na šljunku, a Nizozemac je u svoj toj gužvi skratio zavoj i tako si pomogao u obrani vodeće pozicije. Nakon nekoliko trenutaka je Verstappen je dobio poruku preko radija da mora prepustiti vodeću poziciju Landu Norrisu. Vozač McLarena poludio je na Nizozemca zbog načina na koji se branio.

- Što radi ovaj idiot? Ma dajte. Prvo me odgura na travu, a onda još krati zavoje - rekao je Norris, a Verstappen je ubrzo nakon toga uspio vratiti vodeću poziciju.

Start utrke pogledajte OVDJE.

Norrisovu poruku Verstappenu poslušajte OVDJE.

 Norris je imao problema s mijenjanjem guma u 47. krugu te je tu izgubio prednost, što je iskoristio Verstappen i osvojio utrku. Norris je završio drugi, a Piastri je treći.

OSTALO

