VIDEO Poljud je skočio na noge nakon ovog povlačenja! Je li Hajduk trebao dobiti penal?

Piše Boris Trifunović,
Foto: Tportal/Screenshot

HAJDUK - DINAMO 0-2 Ljubičić je povlačio za dres i ruku Gonzaleza koji je pao kao pokošen, no sudac Mateo Erceg nije se oglasio. Nije intervenirala ni VAR soba

Dinamo je tražio penal na startu prvog, Hajduk na početku drugog poluvremena velikog derbija 7. kola HNL-a. Niti jedan niti drugi rival nisu ga dobili. 'Modri' su na koncu slavili 2-0 u najvećem derbiju hrvatskog nogometa na Poljudu i preuzeli vrh ljestvice.

Za Hajduk je bila sporna situacija iz 48. minute kada su se u duelu našli veznjak Dinama Dejan Ljubičić i stoper Hajduka Edgar Gonzalez. Ljubičić je povlačio za dres i ruku Gonzaleza koji je pao kao pokošen, no sudac Mateo Erceg nije se oglasio. Nije se javila niti VAR soba u kojoj su bili Ivan Bebek i Mario Zebec.

Cijeli Poljud skočio je na noge tražeći najstrožu kaznu, ali nisu ju dobili. Što vi mislite, je li trebao biti penal za Hajduk?

